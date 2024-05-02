Бесплатно поищут рак врачи у жителей Новосибирска

В Новосибирске в субботу, 4 мая, снова пройдет «День диагностики новообразований кожи». В этот день все желающие жители региона могут посетить областной онкологический диспансер, чтобы удостовериться, что их родинки не являются предметом для беспокойства, пишет телеграм-канал больницы.