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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Бесплатно поищут рак врачи у жителей Новосибирска

Бесплатно поищут рак врачи у жителей Новосибирска

2 мая 2024, 10:28
Фото: 1MI
В областном онкологическом диспансере пройдет очередной «День диагностики новообразований кожи», сообщает телеграм-канал медицинского учреждения.

В Новосибирске в субботу, 4 мая, снова пройдет «День диагностики новообразований кожи». В этот день все желающие жители региона могут посетить областной онкологический диспансер, чтобы удостовериться, что их родинки не являются предметом для беспокойства, пишет телеграм-канал больницы.

Помимо диагностики, пациентов на мастер-классе с профессиональным онкологом научат, как правильно проходить самообследование в домашних условиях.

В случае же предположения о наличии опасного образования на коже, посетителю диспансера назначат операцию по иссечению родинки с дальнейшим гистологическим исследованием.

Акция начнется в 9.00 и продлится до 16.00. В связи с ограниченным количеством мест в Новосибирском онкодиспансере рекомендуют предварительно записаться по телефону 8 800 234 08 04.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Онкология#День диагностики новообразований кожи#Родинки#Областной онкологический диспансер
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