Бесплатно поищут рак врачи у жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Новосибирске в субботу, 4 мая, снова пройдет «День диагностики новообразований кожи». В этот день все желающие жители региона могут посетить областной онкологический диспансер, чтобы удостовериться, что их родинки не являются предметом для беспокойства, пишет телеграм-канал больницы.
Помимо диагностики, пациентов на мастер-классе с профессиональным онкологом научат, как правильно проходить самообследование в домашних условиях.
В случае же предположения о наличии опасного образования на коже, посетителю диспансера назначат операцию по иссечению родинки с дальнейшим гистологическим исследованием.
Акция начнется в 9.00 и продлится до 16.00. В связи с ограниченным количеством мест в Новосибирском онкодиспансере рекомендуют предварительно записаться по телефону 8 800 234 08 04.