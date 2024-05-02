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На Димитровском мосту идет ремонт

Блоками разделят встречные автомобили на Димитровском мосту в Новосибирске

2 мая 2024, 03:33
Фото: t.me/gormost_nsk
На Димитровском мосту идет ремонт
После завершения масштабного ремонта Димитровского моста на нем установят железобетонное ограждение, сообщает МКУ «Гормост».

Ограждение предназначено для обособления встречных потоков транспорта. 125 железобетонных блоков будут расположены на участке почти 750 метров. Работы выполняет ООО «СК Дороги Сибири».

На Димитровском мосту началась укладка асфальта
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Капремонт Димитровского моста стартовал в начале апреля. Все работы планируют завершить за два года. До конца 2024-го капитально починят половину моста со стороны левого берега. В 2025-м примутся за «правобережную» половину. Параллельно специалисты работают на другом объекте — Октябрьском мосту. Многие жители негативно восприняли совпадение сроков ремонта, поскольку в первый же день выхода рабочих на объект мост встал в пробке.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Димитровский мост
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