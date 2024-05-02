Блоками разделят встречные автомобили на Димитровском мосту в Новосибирске

Капремонт Димитровского моста стартовал в начале апреля. Все работы планируют завершить за два года. До конца 2024-го капитально починят половину моста со стороны левого берега. В 2025-м примутся за «правобережную» половину. Параллельно специалисты работают на другом объекте — Октябрьском мосту. Многие жители негативно восприняли совпадение сроков ремонта, поскольку в первый же день выхода рабочих на объект мост встал в пробке.