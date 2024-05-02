Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске

Posted 2 мая, 11:05
Published 2 мая, 11:05
Modified 2 мая, 11:07
Updated 2 мая, 11:07
Масштабные ограничения движения в Новосибирске будут идти несколько дней — 4 мая, 7 мая, 8-го и непосредственно 9 мая.
4 мая с 12 до 18 часов транспорт не сможет проехать по Красному проспекту от Фабричной до Гоголя. Под запретом будут и прилегающие улицы. Аналогичные ограничения будут действовать 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7 до 14 часов. 9 мая с 14 до 23 часов перекроют движение на Красном проспекте от Советской до Фрунзе с прилегающими улицами.
8 мая с 8:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, с 19:30 до 23 часов — улицу Плахотного.
9 мая с 10 до 23 часов будут действовать ограничения в Академгородке, с 10 до 22 для транспорта закроют улицу Станиславского.
Вы можете ознакомиться с полным списком ограничений.
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