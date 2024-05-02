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Posted 2 мая, 11:05

Published 2 мая, 11:05

Modified 2 мая, 11:07

Updated 2 мая, 11:07

Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске

Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске

2 мая 2024, 11:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Торжественным мероприятиям, приуроченным к Дню Победы, предшествуют репетиции. Для них перекроют ряд улиц, предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Масштабные ограничения движения в Новосибирске будут идти несколько дней — 4 мая, 7 мая, 8-го и непосредственно 9 мая.

4 мая с 12 до 18 часов транспорт не сможет проехать по Красному проспекту от Фабричной до Гоголя. Под запретом будут и прилегающие улицы. Аналогичные ограничения будут действовать 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7 до 14 часов. 9 мая с 14 до 23 часов перекроют движение на Красном проспекте от Советской до Фрунзе с прилегающими улицами.

8 мая с 8:00 до 18:00 перекроют Депутатскую, с 19:30 до 23 часов — улицу Плахотного.

9 мая с 10 до 23 часов будут действовать ограничения в Академгородке, с 10 до 22 для транспорта закроют улицу Станиславского.

Вы можете ознакомиться с полным списком ограничений.

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