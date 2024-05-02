Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске

4 мая с 12 до 18 часов транспорт не сможет проехать по Красному проспекту от Фабричной до Гоголя. Под запретом будут и прилегающие улицы. Аналогичные ограничения будут действовать 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7 до 14 часов. 9 мая с 14 до 23 часов перекроют движение на Красном проспекте от Советской до Фрунзе с прилегающими улицами.