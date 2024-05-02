График выплат пенсий и пособий новосибирцам изменится в мае

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Пенсии будут перечислены 8 мая (так называемый «первый поток») и 21 мая («второй поток»).
3 мая выплаты получат родители. Это пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, на детей до 17 лет и беременным женщинам, при рождении / усыновлении, другие.
Новосибирцам напомнили, что деньги на счет зачисляет банк, для этого нужно какое-то время. Если получатель пенсии делает это через отделения Почты России, нужно ориентироваться на их график работы.
Подробные сроки выплат пенсий и пособий приведены в таблице: