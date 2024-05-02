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Honda Stream с пьяным водителем вспыхнула после ДТП в Новосибирске

Honda Stream с пьяным водителем вспыхнула после ДТП в Новосибирске

2 мая 2024, 06:32
Фото: 1MI
Массовая авария произошла на улице Петухова в ночь на 2 мая, одна из иномарок загорелась, сообщили очевидцы.

В Кировском районе Новосибирска в ночь на четверг, 2 мая, после ДТП с участием трех иномарок вспыхнул автомобиль Honda Stream. Родственник одного их участников аварии написал в паблике АСТ-54 в ВК, что водитель загоревшегося автомобиля был пьян.

Сибиряк пишет, что перед его ехавшем на Volkswagen Jetta отцом столкнулись Honda Stream и Volvo. Одна из машин отлетела в Volkswagen, и сильно его повредила. В результате удара японский автомобиль загорелся.

Как рассказал Atas.info руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Павел Винаков, спасатели выехали на место происшествия, но их помощь не понадобилась. Автомобиль, у которого загорелась приборная доска, смогли потушить сами участники ДТП.

Кроме того, родственник водителя Volkswagen уверяет, что три пассажира Hondа предпочли покинуть место ДТП до приезда сотрудников полиции. Водитель же остался, проверка показала наличие в его организме.

В Госавтоинспекции это автопроисшествие пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Госавтоинспекция#Пьяный водитель
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