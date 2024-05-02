Honda Stream с пьяным водителем вспыхнула после ДТП в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска в ночь на четверг, 2 мая, после ДТП с участием трех иномарок вспыхнул автомобиль Honda Stream. Родственник одного их участников аварии написал в паблике АСТ-54 в ВК, что водитель загоревшегося автомобиля был пьян.