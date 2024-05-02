Искусанный бродячей собакой мальчик получит деньги в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Новосибирской области 10-летний мальчик, искусанный бродячим псом, получит в виде компенсации за моральный вред 85 тысяч рублей. Деньги будут взысканы с властей Усть-Таркского района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Известно, что пострадавший ребенок спокойно прогуливался по Усть-Тарке, но неожиданного на него набросилась собака. Мальчик получил телесные повреждения, и его законный представитель счел возможным обратиться с жалобой в прокуратуру.
Во время прокурорской проверки было установлено, что районная администрация, несмотря на соответствующие полномочия не приняла все необходимые меры по предупреждению подобных ситуаций.