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Искусанный бродячей собакой мальчик получит деньги в Новосибирской области

Искусанный бродячей собакой мальчик получит деньги в Новосибирской области

2 мая 2024, 05:33
Фото: 1MI
После иска прокурора суд Татарского района постановил взыскать почти 100 тысяч рублей в пользу местного школьника с Усть-Таркской администрации, следует из сообщения прокуратуры региона.

В Новосибирской области 10-летний мальчик, искусанный бродячим псом, получит в виде компенсации за моральный вред 85 тысяч рублей. Деньги будут взысканы с властей Усть-Таркского района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Известно, что пострадавший ребенок спокойно прогуливался по Усть-Тарке, но неожиданного на него набросилась собака. Мальчик получил телесные повреждения, и его законный представитель счел возможным обратиться с жалобой в прокуратуру.

Во время прокурорской проверки было установлено, что районная администрация, несмотря на соответствующие полномочия не приняла все необходимые меры по предупреждению подобных ситуаций.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Деньги#Мальчик#Школьник#Жалоба#Бродячая собака#Татарский район
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