Когда закончится нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Нерестовый запрет вводят в регионах: это процесс, когда рыба активно мечет икру. В этот период вводят целый ряд ограничений. Рыбаки обязаны ознакомиться с законом, так как за его несоблюдение они могут получить большие штрафы.
На реке Обь рыбную ловлю запретили с 20 апреля до 20 мая. На Новосибирском водохранилище с 25 апреля по 10 июня.
И все-таки имеются определенные локации, где допускается заниматься рыбалкой в период запрета на нерест. К этим местам относятся озера Яркуль и участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС до устья подходного канала. Также разрешается ловить рыбу на участке реки Обь, включая протоки и прилегающие водоемы, от устья подходного канала Новосибирской ГЭС до автомобильного моста через реку Обь. Список мест, где запрещено ловить рыбу:
Нельзя ловить осетра сибирского, стерлядь, нельму, муксун, таймень, ленок, хариус, пелядь, артемию.