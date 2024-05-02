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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Какие ограничения действуют в нерестовый запрет

Когда закончится нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области

2 мая 2024, 07:23
Фото: 1MI
Какие ограничения действуют в нерестовый запрет
В Новосибирской области с апреля 2024 действует нерестовый запрет на рыбалку. Рыбаки столкнулись с рядом ограничений. Мы выяснили, когда их снимут и рыбу можно будет снова ловить по-прежнему.

На сколько ввели нерестовый запрет

Нерестовый запрет вводят в регионах: это процесс, когда рыба активно мечет икру. В этот период вводят целый ряд ограничений. Рыбаки обязаны ознакомиться с законом, так как за его несоблюдение они могут получить большие штрафы. 

На реке Обь рыбную ловлю запретили с 20 апреля до 20 мая. На Новосибирском водохранилище с 25 апреля по 10 июня. 

 

Что разрешено и запрещено в нерестовый запрет

  • Рыбу можно ловить только с берега, причем только на поплавочную удочку. 
  • Запрещено использовать лодку.
  • Запрещено ловить судаков менее 22 см, лещей менее 25 см, раков менее 9 см.
  • Запрещено ловить рыбу больше чем на 10 кг. 
Рыбу ловить стало не так простоРыбу ловить стало не так просто
Рыбу ловить стало не так просто
Фото: 1MI

Где разрешено ловить рыбу на нерест

И все-таки имеются определенные локации, где допускается заниматься рыбалкой в период запрета на нерест. К этим местам относятся озера Яркуль и участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС до устья подходного канала. Также разрешается ловить рыбу на участке реки Обь, включая протоки и прилегающие водоемы, от устья подходного канала Новосибирской ГЭС до автомобильного моста через реку Обь. Список мест, где запрещено ловить рыбу: 

Где нельзя ловить рыбуГде нельзя ловить рыбу
Где нельзя ловить рыбу
Фото: https://рыболовныйспорт.рф

Какую рыбу запрещено ловить

Нельзя ловить осетра сибирского, стерлядь, нельму, муксун, таймень, ленок, хариус, пелядь, артемию. 

Рыбалка под запретом: нерестовый запрет 2024 в Новосибирской области — что это
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Рыбалка#Ограничения#Рыба#Обь#Водохранилище#Все материалы авторов
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