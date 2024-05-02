Когда закончится нерестовый запрет на рыбалку в Новосибирской области

И все-таки имеются определенные локации, где допускается заниматься рыбалкой в период запрета на нерест. К этим местам относятся озера Яркуль и участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС до устья подходного канала. Также разрешается ловить рыбу на участке реки Обь, включая протоки и прилегающие водоемы, от устья подходного канала Новосибирской ГЭС до автомобильного моста через реку Обь. Список мест, где запрещено ловить рыбу: