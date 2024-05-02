Кондитеры из «Кузины» пожаловались на невыплату зарплаты в Новосибирске

Установлено, что руководитель компании распоряжалась поступившие в кассу деньги тратить не на зарплату сотрудникам, а на другие нужды кондитерской. Нарушения были совершены с мая 2021 года по март 2024 года. Сейчас точная сумма задолженности выясняется.