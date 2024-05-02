Кондитеры из «Кузины» пожаловались на невыплату зарплаты в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
В Новосибирске экс-сотрудники популярной сети кондитерских «Кузина» пожаловались на невыплату зарплаты. Сразу пятеро человек обратились за помощью в прокуратуру Заельцовского района.
Сотрудники надзорного ведомства передали собранные материалы в следственный отдел, где возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за полную невыплату зарплаты более двух месяцев.
В цехах «Кузины» следователи и сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски и изъяли некоторые вещественные доказательства.
Установлено, что руководитель компании распоряжалась поступившие в кассу деньги тратить не на зарплату сотрудникам, а на другие нужды кондитерской. Нарушения были совершены с мая 2021 года по март 2024 года. Сейчас точная сумма задолженности выясняется.
Ход следствия контролируют в региональной прокуратуре.