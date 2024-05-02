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Кондитеры из «Кузины» пожаловались на невыплату зарплаты в Новосибирске

Кондитеры из «Кузины» пожаловались на невыплату зарплаты в Новосибирске

2 мая 2024, 03:54
Фото: Следственный комитет по Новосибирской области
Бывшие сотрудники коллективно обратились в прокуратуру, возбуждено уголовное дело, следует из сообщения областного Следственного комитета.

В Новосибирске экс-сотрудники популярной сети кондитерских «Кузина» пожаловались на невыплату зарплаты. Сразу пятеро человек обратились за помощью в прокуратуру Заельцовского района.

Сотрудники надзорного ведомства передали собранные материалы в следственный отдел, где возбудили уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за полную невыплату зарплаты более двух месяцев.

В цехах «Кузины» следователи и сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски и изъяли некоторые вещественные доказательства.

Установлено, что руководитель компании распоряжалась поступившие в кассу деньги тратить не на зарплату сотрудникам, а на другие нужды кондитерской. Нарушения были совершены с мая 2021 года по март 2024 года. Сейчас точная сумма задолженности выясняется.

Ход следствия контролируют в региональной прокуратуре.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Следственный комитет#Зарплата#Кузина
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