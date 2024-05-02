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Крупный пожар произошел на складах в Новосибирске — горит 4 тысячи кв. метров

Крупный пожар произошел на складах в Новосибирске — горит 4 тысячи кв. метров

2 мая 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Ленинском районе в четырехэтажном здании произошел крупный пожар, огнем охвачено 4 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь полыхает в здании на улице Станционная, 60/1 к86. Пострадавших не выявлено. Возгорание ликвидируют больше 50 человек и 16 единиц техники.

Согласно информации из открытых источников, в здании находится ряд производственных и торговых организаций. Среди них — типография, производство и торговля мебелью, склады отделочных и стройматериалов, другое.

На кадрах видно, что огонь захватил первый этаж, пламя вырывается из окон.

Ранее в МЧС сообщили, что за минувшую неделю количество пожаров в Новосибирской области выросло в 2,5 раза.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Склад
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