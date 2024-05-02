Крупный пожар произошел на складах в Новосибирске — горит 4 тысячи кв. метров

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Огонь полыхает в здании на улице Станционная, 60/1 к86. Пострадавших не выявлено. Возгорание ликвидируют больше 50 человек и 16 единиц техники.
Согласно информации из открытых источников, в здании находится ряд производственных и торговых организаций. Среди них — типография, производство и торговля мебелью, склады отделочных и стройматериалов, другое.
На кадрах видно, что огонь захватил первый этаж, пламя вырывается из окон.
Ранее в МЧС сообщили, что за минувшую неделю количество пожаров в Новосибирской области выросло в 2,5 раза.