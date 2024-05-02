Магнитные бури в мае 2024: ад для метеозависимых новосибирцев

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли. Из-за вспышек на Солнце, метеозависимые люди чувствуют себя не очень хорошо. Например, у них обостряются хронические заболевания, а также появляется упадок сил, апатия и боль в голове. Эксперты рекомендуют в такие дни меньше нагружать себя делами и больше отдыхать.
По прогнозу сайта ru-meteo, возмущения геомагнитного поля прогнозируют на весь май. Правда, некоторые магнитные бури будут слабыми, а некоторые ощутимыми.
Так, в ближайшие дни их оценивают как ощутимые. Самые сильные возмущения уже прошли утром 2 мая. Такие же прогнозируют и 3 числа. Бури будут сильными ночью (оценивают на 4 балла), а в течение утра и всего дня их оценивают на 3 балла.
4 мая магнитосфера будет нестабильна с ночи (3-2 балла), но сильнее всего бури будут ощутимы ближе к 21 часу (4 балла).
5 мая бури оценивают на 4 и 3 балла. Магнитосфера станет спокойна с 8 по 22 мая. А вот с 23 по 25 числа магнитные бури снова станут ощутимыми. Их оценивают на 4 балла, причем без изменений.
С 27 по 29 мая метеозависимые ощущать их практически не будут, потому что они стихнут до 1 балла. А вот 30 и 31 мая обстановка снова будет не стабильна. Возмущения достигнут 5 баллов.