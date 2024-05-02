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Published Сегодня, 04:41

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Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь

Магнитные бури в мае 2024: ад для метеозависимых новосибирцев

2 мая 2024, 04:41
Фото: 1MI
Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь

Прогноз магнитных бурь составили в Новосибирске на май 2024

В Новосибирске ожидается целая серия магнитных бурь в мае 2024, о чем свидетельствуют данные сервисов, следящих за прогнозами.

Что такое магнитные бури и как они влияют на метеозависимых

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли. Из-за вспышек на Солнце, метеозависимые люди чувствуют себя не очень хорошо. Например, у них обостряются хронические заболевания, а также появляется упадок сил, апатия и боль в голове. Эксперты рекомендуют в такие дни меньше нагружать себя делами и больше отдыхать.

Как оцениваются магнитные буриКак оцениваются магнитные бури
Как оцениваются магнитные бури
Фото: ru-meteo.com

Прогноз магнитных бурь на май

По прогнозу сайта ru-meteo, возмущения геомагнитного поля прогнозируют на весь май. Правда, некоторые магнитные бури будут слабыми, а некоторые ощутимыми.

Так, в ближайшие дни их оценивают как ощутимые. Самые сильные возмущения уже прошли утром 2 мая. Такие же прогнозируют и 3 числа. Бури будут сильными ночью (оценивают на 4 балла), а в течение утра и всего дня их оценивают на 3 балла.

4 мая магнитосфера будет нестабильна с ночи (3-2 балла), но сильнее всего бури будут ощутимы ближе к 21 часу (4 балла).

5 мая бури оценивают на 4 и 3 балла. Магнитосфера станет спокойна с 8 по 22 мая. А вот с 23 по 25 числа магнитные бури снова станут ощутимыми. Их оценивают на 4 балла, причем без изменений.

С 27 по 29 мая метеозависимые ощущать их практически не будут, потому что они стихнут до 1 балла. А вот 30 и 31 мая обстановка снова будет не стабильна. Возмущения достигнут 5 баллов.

Магнитные бури в маеМагнитные бури в мае
Магнитные бури в маеМагнитные бури в мае
Магнитные бури в мае
Фото: ru-meteo.com
Мощные магнитные бури до 7 баллов сведут с ума метеозависимых новосибирцев
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Магнитные бури#Метеозависимые#Солнце
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