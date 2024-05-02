Магнитные бури в мае 2024: ад для метеозависимых новосибирцев

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли. Из-за вспышек на Солнце, метеозависимые люди чувствуют себя не очень хорошо. Например, у них обостряются хронические заболевания, а также появляется упадок сил, апатия и боль в голове. Эксперты рекомендуют в такие дни меньше нагружать себя делами и больше отдыхать.