atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Мертвых собак в мусорных мешках нашли новосибирские дачники

Мертвых собак в мусорных мешках нашли новосибирские дачники

2 мая 2024, 04:05
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
В мусорных пакетах, которые заметили на обочине дороги возле СНТ «Приборостроитель», нашли несколько мертвых собак, сообщили садоводы.

1 мая дачники в Мошковском районе Новосибирской области сделали ужасающую находку. В мусорных пакетах, которые заметили на обочине дороги, жители обнаружили несколько собак без признаков жизни.

Жители насчитали три взрослых особи и шесть щенков. Все — с ошейниками. Видимых травм замечено не было. Псов похоронили.

В полиции корреспонденту Atas.info сообщили, что сообщений от жителей не поступало, но по факту публикации начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском
Узнать подробнее

До 30 апреля власти региона проводили опрос о возможности умерщвления бездомных собак. Жителям, в частности, предлагалось ответить, считают ли они допустимым убийство безнадзорных животных. Результаты опроса обещают представить позднее.

Читайте также:
Искусанные бездомными собаками новосибирцы назвали желаемую сумму компенсацииШкольник с собакой потушили природный пожар в Новосибирской областиФейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Собака#СНТ
Подпишитесь
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области
Сегодня, 03:33
Блоками разделят встречные автомобили на Димитровском мосту в Новосибирске
Сегодня, 03:33
В автобус с дачниками влетел новосибирец на легковушке
Сегодня, 03:13
Концерт Леши Свика неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 02:50
Бастрыкин взял на контроль пандусы на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске
Вчера, 12:51
Обское море оттаяло — что творится на пляже Академгородка: 15 фото
Вчера, 06:27
"