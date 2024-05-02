Мертвых собак в мусорных мешках нашли новосибирские дачники

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
1 мая дачники в Мошковском районе Новосибирской области сделали ужасающую находку. В мусорных пакетах, которые заметили на обочине дороги, жители обнаружили несколько собак без признаков жизни.
Жители насчитали три взрослых особи и шесть щенков. Все — с ошейниками. Видимых травм замечено не было. Псов похоронили.
В полиции корреспонденту Atas.info сообщили, что сообщений от жителей не поступало, но по факту публикации начата проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
До 30 апреля власти региона проводили опрос о возможности умерщвления бездомных собак. Жителям, в частности, предлагалось ответить, считают ли они допустимым убийство безнадзорных животных. Результаты опроса обещают представить позднее.