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Мотоциклист расхлестался на Ипподромской в Новосибирске — движение затруднено

Мотоциклист расхлестался на Ипподромской в Новосибирске — движение затруднено

2 мая 2024, 04:21
Фото: 1MI
Утром 2 мая на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина в Заельцовском районе произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Suzuki, сообщают очевидцы.

В результате травмы получил водитель двухколесного транспорта. Как сообщает один из очевидцев, пострадавший разговаривал, но не вставал.

По информации сервиса 2ГИС, столкновение произошло в правом ряду. Из-за аварии наблюдается затруднение движения.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

28 апреля автобус с пассажирами попал в ДТП на новосибирской трассе и перевернулся. Пострадали несколько человек. Аварией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Региональное ведомство доложит о результатах проверки.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл
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