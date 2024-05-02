Мотоциклист расхлестался на Ипподромской в Новосибирске — движение затруднено

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
В результате травмы получил водитель двухколесного транспорта. Как сообщает один из очевидцев, пострадавший разговаривал, но не вставал.
По информации сервиса 2ГИС, столкновение произошло в правом ряду. Из-за аварии наблюдается затруднение движения.
28 апреля автобус с пассажирами попал в ДТП на новосибирской трассе и перевернулся. Пострадали несколько человек. Аварией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Региональное ведомство доложит о результатах проверки.