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Уже четыре дня у жителей многоэтажки нет воды в Новосибирске

На многодневное отсутствие воды пожаловались жители Новосибирска

2 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI

Уже четыре дня у жителей многоэтажки нет воды в Новосибирске

Новосибирцы сообщают, что специалисты Горводоканала не могут отыскать причину аварии, а воду в цистерне привозить перестали, сообщается в соцсетях.

Жители Калининского района Новосибирска сообщили об отключении воды в одном из многоэтажных домов на улице Чкалова. Пользователи социальных сетей утверждают, что воды нет уже с воскресенья.

Местные жители рассказали, что к дому приезжали сотрудники прокуратуры, но даже их визит не помог. Специалисты из Горводоканала якобы говорят новосибирцам, что не могут определить причину аварии. Жильцы в свою очередь предлагают хотя бы попробовать вскрыть слой земли над идущими в дом трубами.

Горожане пишут, что их нормальная жизнь из-за отсутствия воды превратилась в экстремальное приключение — они не могут приготовить еду, постирать или помыться.

С момента отключения воду им привозили в цистерне, но в первый рабочий день машина не приехала, так как обслуживала другие объекты.

В то же время на сайте «Системы жизнеобеспечения города» ни о каких аварийных отключениях воды в Новосибирске не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Авария#Прокуратура#Горводоканал
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