На многодневное отсутствие воды пожаловались жители Новосибирска

Местные жители рассказали, что к дому приезжали сотрудники прокуратуры, но даже их визит не помог. Специалисты из Горводоканала якобы говорят новосибирцам, что не могут определить причину аварии. Жильцы в свою очередь предлагают хотя бы попробовать вскрыть слой земли над идущими в дом трубами.