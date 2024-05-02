На многодневное отсутствие воды пожаловались жители Новосибирска

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Жители Калининского района Новосибирска сообщили об отключении воды в одном из многоэтажных домов на улице Чкалова. Пользователи социальных сетей утверждают, что воды нет уже с воскресенья.
Местные жители рассказали, что к дому приезжали сотрудники прокуратуры, но даже их визит не помог. Специалисты из Горводоканала якобы говорят новосибирцам, что не могут определить причину аварии. Жильцы в свою очередь предлагают хотя бы попробовать вскрыть слой земли над идущими в дом трубами.
Горожане пишут, что их нормальная жизнь из-за отсутствия воды превратилась в экстремальное приключение — они не могут приготовить еду, постирать или помыться.
С момента отключения воду им привозили в цистерне, но в первый рабочий день машина не приехала, так как обслуживала другие объекты.
В то же время на сайте «Системы жизнеобеспечения города» ни о каких аварийных отключениях воды в Новосибирске не сообщается.