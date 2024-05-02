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Облаву на мигрантов-нарушителей устроили транспортные полицейские в Новосибирске

Облаву на мигрантов-нарушителей устроили транспортные полицейские в Новосибирске

2 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Новосибирске прошел совместный рейд полиции, ФСБ, представителей миграционной службы и ОМОНа, следует из сообщения транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу

В Новосибирске во время профилактического рейда силовики обнаружили и задержали семерых граждан других государств, нарушивших миграционное законодательство.

В мероприятии при силовой поддержке бойцов ОМОНа участвовали сотрудники ФСБ, представители миграционной службы и полицейские, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по СФО.

На одном из объектов транспортной инфраструктуры проверяющие наткнулись на двух подозрительных иностранцев. При проверке документов оказалось, что коллеги по работе уже привлекались к административной ответственности: их признали виновными за нарушение режима пребывания в стране. Несмотря на это, они так и не оформили разрешение, но и не уехали домой.

На другом объекте удалось задержать сразу пятерых нарушителей. Все мигранты будут вскоре привлечены к ответственности.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#ФСБ#Силовики#Миграционная служба#ОМОН
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