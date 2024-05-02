Облаву на мигрантов-нарушителей устроили транспортные полицейские в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Новосибирске во время профилактического рейда силовики обнаружили и задержали семерых граждан других государств, нарушивших миграционное законодательство.
В мероприятии при силовой поддержке бойцов ОМОНа участвовали сотрудники ФСБ, представители миграционной службы и полицейские, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД по СФО.
На одном из объектов транспортной инфраструктуры проверяющие наткнулись на двух подозрительных иностранцев. При проверке документов оказалось, что коллеги по работе уже привлекались к административной ответственности: их признали виновными за нарушение режима пребывания в стране. Несмотря на это, они так и не оформили разрешение, но и не уехали домой.
На другом объекте удалось задержать сразу пятерых нарушителей. Все мигранты будут вскоре привлечены к ответственности.