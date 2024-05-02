Облаву на мигрантов-нарушителей устроили транспортные полицейские в Новосибирске

На одном из объектов транспортной инфраструктуры проверяющие наткнулись на двух подозрительных иностранцев. При проверке документов оказалось, что коллеги по работе уже привлекались к административной ответственности: их признали виновными за нарушение режима пребывания в стране. Несмотря на это, они так и не оформили разрешение, но и не уехали домой.