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Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом

Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом

2 мая 2024, 07:42
Фото: 1MI
В Новосибирске отменили закупку услуг по организации праздничного фейерверка на площадке за зданием НОВАТа, следует из информации, размещенной на сайте «Госзакупки».

Фейерверк, запланированный на 9 мая в Новосибирске, отменен. Залпы должны были запустить в небо вечером на площадке за НОВАТом.

Соответствующая заявка о закупке была размещена 25 апреля на сайте «Госзакупки», заявки принимали до 27-го. Начальная стоимость — 753 333 рублей. Заказчиком выступало муниципальное автономное учреждение культуры города «Городская дирекция творческих программ».

Редакция Atas.info направила запрос в мэрию, чтобы узнать о причинах отмены фейерверка.

Названа стоимость салюта в день Победы 9 мая в Новосибирске
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#9 мая#Фейерверк#Салют
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