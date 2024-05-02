Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Фейерверк, запланированный на 9 мая в Новосибирске, отменен. Залпы должны были запустить в небо вечером на площадке за НОВАТом.
Соответствующая заявка о закупке была размещена 25 апреля на сайте «Госзакупки», заявки принимали до 27-го. Начальная стоимость — 753 333 рублей. Заказчиком выступало муниципальное автономное учреждение культуры города «Городская дирекция творческих программ».
Редакция Atas.info направила запрос в мэрию, чтобы узнать о причинах отмены фейерверка.