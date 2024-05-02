Отношение жителей к убийству бродячих собак выяснили ветеринары в Новосибирске

Posted 2 мая, 06:09
Published 2 мая, 06:09
Modified 2 мая, 06:16
Updated 2 мая, 06:16
Почти 8,5 тысяч человек приняли участие в опросе на портале Госуслуг о возможных изменениях в областном законодательстве, легализующих уничтожение безнадзорных животных. Подавляющее большинство, 87,7% респондентов признали, что в регионе существует проблема с бродячими животными, 76,2% участников опроса согласились с утверждением, что в определенных ситуациях бездомные животные могут представлять опасность для человека, и 90,1% считают, что сейчас эта проблема решается не самым эффективным способом.
Самый главный , четвертый пункт голосования, касался отношения новосибирцев к законодательно разрешенной эвтаназии собак, владельцев которых не удалось установить.
50,6% респондентов заявили, что против убийства животных под любым предлогом.
31,5% опрошенных допускают уничтожение животных, но только в случае, если отловленная собака проявляет немотивированную агрессию, или крупной собаке (высотой в холке 51 см и более) не нашли нового хозяина в течение одного месяца.
17,9% просто готовы согласиться с эвтаназией агрессивных собак
Предполагается, что эти данные будут использованы местными депутатами для внесения возможных корректив в региональное законодательство.
Ряд регионов уже принял местные законы, разрешающие уничтожение безнадзорных животных. Но юристы подчеркивают, что эти региональные акты вступают в противоречие с федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» и Конституцией России.
«Однако некоторые местные чиновники считают по-другому. Точку поставит решение Конституционного суда. Но наше мнение однозначно – данные законодательные акты нелегитимны. И мы, безусловно, будем бороться до последнего, если в Новосибирской области попробуют подобное принять», - заявила в интервью Atas.Info представитель юридического центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева.
11 мая, на площадке у театра «Глобус», пройдет согласованный митинг против внесения в региональное законодательство поправок, разрешающих убийство бродячих животных.
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