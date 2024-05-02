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Уничтожение животных противоречит федеральному законодательству

Отношение жителей к убийству бродячих собак выяснили ветеринары в Новосибирске

2 мая 2024, 06:09
Фото: 1MI
Уничтожение животных противоречит федеральному законодательству
Управление ветеринарии по Новосибирской области подвело итоги опроса жителей региона о возможных изменениях законодательства, разрешающих эвтаназию безнадзорных животных.

Почти 8,5 тысяч человек приняли участие в опросе на портале Госуслуг о возможных изменениях в областном законодательстве, легализующих уничтожение безнадзорных животных. Подавляющее большинство, 87,7% респондентов признали, что в регионе существует проблема с бродячими животными, 76,2% участников опроса согласились с утверждением, что в определенных ситуациях бездомные животные могут представлять опасность для человека, и 90,1% считают, что сейчас эта проблема решается не самым эффективным способом.

Самый главный , четвертый пункт голосования, касался отношения новосибирцев к законодательно разрешенной эвтаназии собак, владельцев которых не удалось установить.

50,6% респондентов заявили, что против убийства животных под любым предлогом.

31,5% опрошенных допускают уничтожение животных, но только в случае, если отловленная собака проявляет немотивированную агрессию, или крупной собаке (высотой в холке 51 см и более) не нашли нового хозяина в течение одного месяца.

17,9% просто готовы согласиться с эвтаназией агрессивных собак

Предполагается, что эти данные будут использованы местными депутатами для внесения возможных корректив  в региональное законодательство.

Ряд регионов уже принял местные законы, разрешающие уничтожение безнадзорных животных. Но юристы подчеркивают, что эти региональные акты вступают в противоречие с федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» и Конституцией России.

«Однако некоторые местные чиновники считают по-другому. Точку поставит решение Конституционного суда. Но наше мнение однозначно – данные законодательные акты нелегитимны. И мы, безусловно, будем бороться до последнего, если в Новосибирской области попробуют подобное принять», - заявила в интервью Atas.Info представитель юридического центра «Егоров и партнеры» Светлана Слесарева.

11 мая, на площадке у театра «Глобус», пройдет согласованный митинг против внесения в региональное законодательство поправок, разрешающих убийство бродячих животных.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Убийство#Закон#Бродячие собаки
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