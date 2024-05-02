Отношение жителей к убийству бродячих собак выяснили ветеринары в Новосибирске

Почти 8,5 тысяч человек приняли участие в опросе на портале Госуслуг о возможных изменениях в областном законодательстве, легализующих уничтожение безнадзорных животных. Подавляющее большинство, 87,7% респондентов признали, что в регионе существует проблема с бродячими животными, 76,2% участников опроса согласились с утверждением, что в определенных ситуациях бездомные животные могут представлять опасность для человека, и 90,1% считают, что сейчас эта проблема решается не самым эффективным способом.