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Published Сегодня, 06:35

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Полквартиры забрали у новосибирского чиновника

Полквартиры забрали у новосибирского чиновника

2 мая 2024, 06:35
Фото: 1MI
Чиновник не смог доказать, что купил недвижимость за свой счет, и половину жилплощади конфисковали в счет государства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Глава Куликовского сельсовета Чулымского района с супругой приобрели квартиру в Новосибирске. Покупкой заинтересовалась региональная прокуратура. Дело в том, что доходы супругов за последние три года не позволяли им совершить дорогостоящую покупку. Новые собственники не смогли предоставить подтверждения своих доходов, и прокуратура инициировала судебное разбирательство.

В результате суд принял решение об обращении половины квартиры в пользу государства.

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