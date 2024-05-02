Полквартиры забрали у новосибирского чиновника

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Глава Куликовского сельсовета Чулымского района с супругой приобрели квартиру в Новосибирске. Покупкой заинтересовалась региональная прокуратура. Дело в том, что доходы супругов за последние три года не позволяли им совершить дорогостоящую покупку. Новые собственники не смогли предоставить подтверждения своих доходов, и прокуратура инициировала судебное разбирательство.
В результате суд принял решение об обращении половины квартиры в пользу государства.