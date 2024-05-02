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Published Сегодня, 11:58

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Пламя вспыхнуло во второй половине дня

Пожар на Станционной в Новосибирске локализован: работает пожарный поезд

2 мая 2024, 11:58
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Пламя вспыхнуло во второй половине дня
Бойцам МЧС удалось остановить распространение огня на складах в Ленинском районе

Пламя, охватившее склад автозапчастей на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска, локализовано. Угрозы соседним строениям нет, однако тушение крупного пожара продолжается. С огнем сражаются 90 бойцов МЧС, 30 специальных машин, задействован пожарный поезд, сообщили в региональном управлении чрезвычайного ведомства.

Дым был виден за многие километры
Видео: atas.info

По уточненной информации площадь пожара составило 3200 квадратных метров, добавили в МЧС.

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