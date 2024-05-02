Пожар на Станционной в Новосибирске локализован: работает пожарный поезд

Пламя, охватившее склад автозапчастей на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска, локализовано. Угрозы соседним строениям нет, однако тушение крупного пожара продолжается. С огнем сражаются 90 бойцов МЧС, 30 специальных машин, задействован пожарный поезд, сообщили в региональном управлении чрезвычайного ведомства.