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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Снег неожиданно выпал в Новосибирске

Привет от зимы: Снег закружил 2 мая в Новосибирске

2 мая 2024, 05:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Снег неожиданно выпал в Новосибирске

Днем 2 мая в Новосибирске закружил снег, твердые осадки замечены в разных районах города, сообщают жители.

К слову, снег в мае давно уже не считается аномалией, но каждый раз сильно удивляет новосибирцев. Так, 1 мая 2023 года в городе прошел мощный снегопад.

Уже завтра, 3 мая, погодные сервисы обещают солнечную погоду без осадков. Ветер утихнет до 8 м/с, воздух днем прогреется до +10 градусов.

Следующую порцию осадков стоит ждать через несколько дней. По информации «Гисметео», в воскресенье, 6 мая, пойдет дождь.

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2 мая жителей региона предупредили о дожде и ветре до 21 метра в секунду. По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем термометры покажут +7…+9 градусов, по области — +5, +10 градусов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Снег#Май
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