Привет от зимы: Снег закружил 2 мая в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
К слову, снег в мае давно уже не считается аномалией, но каждый раз сильно удивляет новосибирцев. Так, 1 мая 2023 года в городе прошел мощный снегопад.
Уже завтра, 3 мая, погодные сервисы обещают солнечную погоду без осадков. Ветер утихнет до 8 м/с, воздух днем прогреется до +10 градусов.
Следующую порцию осадков стоит ждать через несколько дней. По информации «Гисметео», в воскресенье, 6 мая, пойдет дождь.
2 мая жителей региона предупредили о дожде и ветре до 21 метра в секунду. По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем термометры покажут +7…+9 градусов, по области — +5, +10 градусов.