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Изношенный на 70% водопровод починят в Новосибирской области

Прокуратура заставила власти починить водопровод в Новосибирской области

2 мая 2024, 04:49
Фото: 1MI

Изношенный на 70% водопровод починят в Новосибирской области

Суд обязал администрацию Барабинского района капитально отремонтировать водопровод на территории трех сельсоветов, некоторые участки изношены более чем на 70%, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирской области Барабинский районный суд обязал местную администрацию приступить к капитальному ремонту водопроводных сетей на территории Новочановского, Новониколаевского и Новоярковского сельсоветов.

Иск в суд был подан межрайонным прокурором. Проведенная ранее проверка показала, что трубы на некоторых участках изношены более чем на 70%. В связи с этим от жителей поступали жалобы на частые отключения воды из-за постоянных аварий.

В итоге администрации Барабинского района придется скорректировать планы по ремонту инфраструктуры, учитывая мнение суда. Известно, что в замене нуждаются более 26 километров труб, снабжающих водой жителей семи сел и деревень.

В надзорном ведомстве исполнение решения суда поставлено на контроль.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Прокуратура#Барабинский район#Водопровод
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