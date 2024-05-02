Прокуратура заставила власти починить водопровод в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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В Новосибирской области Барабинский районный суд обязал местную администрацию приступить к капитальному ремонту водопроводных сетей на территории Новочановского, Новониколаевского и Новоярковского сельсоветов.
Иск в суд был подан межрайонным прокурором. Проведенная ранее проверка показала, что трубы на некоторых участках изношены более чем на 70%. В связи с этим от жителей поступали жалобы на частые отключения воды из-за постоянных аварий.
В итоге администрации Барабинского района придется скорректировать планы по ремонту инфраструктуры, учитывая мнение суда. Известно, что в замене нуждаются более 26 километров труб, снабжающих водой жителей семи сел и деревень.
В надзорном ведомстве исполнение решения суда поставлено на контроль.