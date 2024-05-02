Самые высокоплачиваемые вакансии мая в Новосибирске: водителю обещают до 300 тысяч

Вилка месячного вознаграждения для сборщика теплиц — от 100 до 160 тысяч рублей. Все, что требуется — уметь обращаться с инструментами и находить общий язык с заказчиками. Потолок вознаграждения замглавврача по экономическим вопросам в районной больнице ниже, максимум 150 тысяч. Но соискатель должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы в аналогичной должности.