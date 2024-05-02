Самые высокоплачиваемые вакансии мая в Новосибирске: водителю обещают до 300 тысяч

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Самой «дорогой» вакансией, опубликованной в мае, стало место водителя китайских грузовиков в транспортной компании. Опытному дальнобойщику готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Кроме того, работодатель берет на себя расходы на стоянки во время пути и обещает дополнительные выплаты за экономию горючего.
Вилка месячного вознаграждения для сборщика теплиц — от 100 до 160 тысяч рублей. Все, что требуется — уметь обращаться с инструментами и находить общий язык с заказчиками. Потолок вознаграждения замглавврача по экономическим вопросам в районной больнице ниже, максимум 150 тысяч. Но соискатель должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы в аналогичной должности.
120 тысяч рублей готовы платить официанту в одном из новосибирских гастробаров. Но сотрудник должен владеть английским языком, иметь санитарную книжку и как минимум, средне-специальное образование. Еще одно важное требование — стрессоустойчивость.
От 50 до 100 тысяч — зарплата преподавателя в Сибирском центре подготовки спасателей. Наставник должен иметь большой практический опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций и быть специалистом в области оказания первой помощи
И что удивительно — такая же верхняя планка денежного вознаграждения у продавца мороженного в фирме по производству крафтового лакомства по итальянской технологии. Из требований, которые предьявляют к соискателю — наличие санитарной книжки, пунктуальность и правильно поставленная речь.