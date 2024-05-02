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Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Есть как дешевые, так и дорогие куличи — на любой карман

Сколько стоит купить кулич в Новосибирске — вы удивитесь

2 мая 2024, 08:57
Фото: 1MI
Есть как дешевые, так и дорогие куличи — на любой карман

Самый дорогой кулич нашли в Новосибирске

5 мая в России отмечают Пасху — самый почитаемый праздник церковного календаря. Традиционным угощением в этот день является кулич. Мы выяснили, сколько стоит символ православного праздника в Новосибирске.

Интернет-площадки

На Авито стоимость кулича начинается от 300 рублей и заканчивается максимальной суммой — 2 300. Кондитеры предлагают мини-наборы, например, по три кулича. Самые дорогие изделия отличаются необычной формой, упаковкой и дизайном в целом. Пользуются ли они спросом, нам неизвестно, но предложение весьма большое.

На Юле предлагают куличи по средним ценам за 600-900 рублей. Кулич можно выбрать любой формы, начинки и прочего, потому что их делают на заказ. 

Заказы на изготовление кулича уже принимают кондитерыЗаказы на изготовление кулича уже принимают кондитеры
Заказы на изготовление кулича уже принимают кондитеры
Фото: Авито

Кондитерские и кофейни

В кондитерской «Куликовский» есть единое предложение куличей. Стоимость небольшого символа Пасхи составляет 790 рублей. Бисквиты начали продавать с 1 мая.

В кофейне-кондитерской «Дудник» выбор куличей невелик. Кулич Пасхальный стоит 479 рублей за 300 грамм. Продавать их начнут только с 3 числа.

Кофейни предлагают небольшие куличиКофейни предлагают небольшие куличи
Кофейни предлагают небольшие куличи

Рестораны

В ресторане PuppenHaus куличи пекут в необычном виде. Они похожи на произведение искусства. Стоят такие изделия 1500-1600 рублей.

В «Скоморохах» куличи предлагают от 195 рублей, а творожную пасху от 185. 

Кулич необычной формыКулич необычной формы
Кулич необычной формы

Онлайн-доставка

В онлайн-доставке «Яндекс. Маркет» также есть различные предложения куличей. Именно тут удалось найти самый дорогой кулич с изюмом и цукатами, который стоит 6 300. Есть еще предложения от 3 тысяч рублей. От обычных куличей внешним видом они не отличаются. Покупают ли такие изделия за приличную сумму, неизвестно. Также есть и более бюджетные варианты, доступные каждому. Самый дешевый кулич стоит 104 рубля, средний от 360 рублей.

Самый дорогой куличСамый дорогой кулич
Самый дорогой куличСамый дорогой кулич
Самый дорогой кулич
Фото: https://market.yandex.ru

В «Самокате» представлены более бюджетные изделия. В среднем, самые популярные из них стоят 400 рублей за 300 грамм. Однако выбора здесь намного меньше.

Куличи пользуются спросомКуличи пользуются спросом
Куличи пользуются спросом

Магазины

Самые бюджетные куличи продаются в магазине. В "Магните" они стоят минимум 79 рублей и максимум 179. Заказать можно онлайн или купить в самом магазине. 

В магазинах куличи дешевлеВ магазинах куличи дешевле
В магазинах куличи дешевле
Фото: https://dostavka.magni

В "Ленте" средняя цена за изделие составляет 390 рублей. Причем выбор там большой и на любой дизайн и вкус. 

Разные куличиРазные куличи
Разные куличи
Фото: https://lenta.com

В "Ярче" удалось найти только один кулич за 169 рублей. Причем такая сумма за 500 грамм. Новосибирцы оставляют положительные комментарии под описанием товара на сайте. 

Кулич хвалят покупателиКулич хвалят покупатели
Кулич хвалят покупатели
Фото: https://yarcheplus.ru
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вера#Православие#Праздник#Кулинария#Еда#Пасха#Все материалы авторов
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