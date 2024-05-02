Сколько стоит купить кулич в Новосибирске — вы удивитесь

В онлайн-доставке «Яндекс. Маркет» также есть различные предложения куличей. Именно тут удалось найти самый дорогой кулич с изюмом и цукатами, который стоит 6 300. Есть еще предложения от 3 тысяч рублей. От обычных куличей внешним видом они не отличаются. Покупают ли такие изделия за приличную сумму, неизвестно. Также есть и более бюджетные варианты, доступные каждому. Самый дешевый кулич стоит 104 рубля, средний от 360 рублей.