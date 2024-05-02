Сколько стоит купить кулич в Новосибирске — вы удивитесь

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
На Авито стоимость кулича начинается от 300 рублей и заканчивается максимальной суммой — 2 300. Кондитеры предлагают мини-наборы, например, по три кулича. Самые дорогие изделия отличаются необычной формой, упаковкой и дизайном в целом. Пользуются ли они спросом, нам неизвестно, но предложение весьма большое.
На Юле предлагают куличи по средним ценам за 600-900 рублей. Кулич можно выбрать любой формы, начинки и прочего, потому что их делают на заказ.
В кондитерской «Куликовский» есть единое предложение куличей. Стоимость небольшого символа Пасхи составляет 790 рублей. Бисквиты начали продавать с 1 мая.
В кофейне-кондитерской «Дудник» выбор куличей невелик. Кулич Пасхальный стоит 479 рублей за 300 грамм. Продавать их начнут только с 3 числа.
В ресторане PuppenHaus куличи пекут в необычном виде. Они похожи на произведение искусства. Стоят такие изделия 1500-1600 рублей.
В «Скоморохах» куличи предлагают от 195 рублей, а творожную пасху от 185.
В онлайн-доставке «Яндекс. Маркет» также есть различные предложения куличей. Именно тут удалось найти самый дорогой кулич с изюмом и цукатами, который стоит 6 300. Есть еще предложения от 3 тысяч рублей. От обычных куличей внешним видом они не отличаются. Покупают ли такие изделия за приличную сумму, неизвестно. Также есть и более бюджетные варианты, доступные каждому. Самый дешевый кулич стоит 104 рубля, средний от 360 рублей.
В «Самокате» представлены более бюджетные изделия. В среднем, самые популярные из них стоят 400 рублей за 300 грамм. Однако выбора здесь намного меньше.
Самые бюджетные куличи продаются в магазине. В "Магните" они стоят минимум 79 рублей и максимум 179. Заказать можно онлайн или купить в самом магазине.
В "Ленте" средняя цена за изделие составляет 390 рублей. Причем выбор там большой и на любой дизайн и вкус.
В "Ярче" удалось найти только один кулич за 169 рублей. Причем такая сумма за 500 грамм. Новосибирцы оставляют положительные комментарии под описанием товара на сайте.