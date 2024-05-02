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Posted 2 мая, 04:50

Published 2 мая, 04:50

Modified 2 мая, 04:51

Updated 2 мая, 04:51

Стелу на площади Калинина отключат 3 мая в Новосибирске — что случилось?

Стелу на площади Калинина отключат 3 мая в Новосибирске — что случилось?

2 мая 2024, 04:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
3 мая на площади Калинина перестанет работать стела «Новосибирск — Город трудовой доблести», предупредили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города.

Как уточнили в управлении, отключении подсветки пройдет в рамках проведения технического обслуживания сооружения.

Напомним, стелу открыли 3 ноября 2022 года накануне Дня народного единства. Для торжественного открытия перекрыли Красный проспект. Посмотреть на событие собрались тысячи жителей Новосибирска. Учитывая, что открытие проходило вечером в будний день, это спровоцировало усиленные пробки.

Atas.info публиковал фоторепортаж с мероприятия.

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