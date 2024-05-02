Сумку за 2,5 миллиона подарил Киркорову блогер из Новосибирска Дава

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
30 апреля Филипп Киркоров отметил свой день рождения, певцу исполнилось 57 лет. Звездные друзья поздравили любителя люксовых брендов достойными подарками. Так, блогер Дава (Давид Манукян) порадовал Киркорова сумкой от Louis Vuitton коллекции весна-лето 2024. Стоимость подарка — больше 27 тысяч долларов (свыше 2,5 млн рублей).
«Старший брат, с днем рождения! Снова 18 лет?» — подписал пост Дава.
Сумка выполнена в виде речного трамвая, которые ходят по реке Сена в Париже. К слову, презентация коллекции прошла там же, подиумом выступил мост Пон-Нёф, раскрашенный под шахматную доску.
Коллекция знаменательна там, что это дебют музыканта Фаррелла Уильямса на посту креативного директора мужской линии бренда.