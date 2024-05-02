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Сумку за 2,5 миллиона подарил Киркорову блогер из Новосибирска Дава

Сумку за 2,5 миллиона подарил Киркорову блогер из Новосибирска Дава

2 мая 2024, 06:09
Фото: dava_m / Instagram* (принадлежит компании Meta, ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена)
Близкий друг исполнителя знает о его любви к тяжелому люксу, поэтому подарок выбрал соответствующий, фото презента опубликовано в соцсетях.

30 апреля Филипп Киркоров отметил свой день рождения, певцу исполнилось 57 лет. Звездные друзья поздравили любителя люксовых брендов достойными подарками. Так, блогер Дава (Давид Манукян) порадовал Киркорова сумкой от Louis Vuitton коллекции весна-лето 2024. Стоимость подарка — больше 27 тысяч долларов (свыше 2,5 млн рублей).

«Старший брат, с днем рождения! Снова 18 лет?» — подписал пост Дава.

Сумка выполнена в виде речного трамвая, которые ходят по реке Сена в Париже. К слову, презентация коллекции прошла там же, подиумом выступил мост Пон-Нёф, раскрашенный под шахматную доску.

Фото: Пресс-офис Louis Vuitton

Коллекция знаменательна там, что это дебют музыканта Фаррелла Уильямса на посту креативного директора мужской линии бренда.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Дава#Филипп Киркоров
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