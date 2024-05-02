Температурные качели ждут новосибирцев в мае 2024

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:47
Updated Сегодня, 01:47
По данным сайта «Яндекс. Погоды», 2 мая столбик термометра покажет +8 днем, а ночью +3. С 4 мая начнет теплеть до +15, а ночью +10. Самым теплым днем станет 8 мая, когда потеплеет +18. Днем 9 мая будет +16, а ночью +7.
Сайт world-weather прогнозирует 2, 3 числа, будет +5…+7. С 4 мая начнет теплеть +12…+18. Осадки в виде дождя синоптики ждут 5 мая.
Gismeteo обещает максимум +15 в дневное время и +4 в ночное. С 4 мая потеплеет до +14, 8-10 числа будет +15 и +3…+4 ночью.