Температурные качели ждут новосибирцев в мае 2024

По данным сайта «Яндекс. Погоды», 2 мая столбик термометра покажет +8 днем, а ночью +3. С 4 мая начнет теплеть до +15, а ночью +10. Самым теплым днем станет 8 мая, когда потеплеет +18. Днем 9 мая будет +16, а ночью +7.