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Published Сегодня, 01:45

Modified Сегодня, 01:47

Updated Сегодня, 01:47

Тепло будет в Новосибирске

Температурные качели ждут новосибирцев в мае 2024

2 мая 2024, 01:45
Фото: atas.info
Тепло будет в Новосибирске
В Новосибирске продолжается майская неделя: в регионе скоро снова потеплеет, сообщают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погоды», 2 мая столбик термометра покажет +8 днем, а ночью +3. С 4 мая начнет теплеть до +15, а ночью +10. Самым теплым днем станет 8 мая, когда потеплеет +18. Днем 9 мая будет +16, а ночью +7.

Сайт world-weather прогнозирует 2, 3 числа, будет +5…+7. С 4 мая начнет теплеть +12…+18. Осадки в виде дождя синоптики ждут 5 мая.

Gismeteo обещает максимум +15 в дневное время и +4 в ночное. С 4 мая потеплеет до +14, 8-10 числа будет +15 и +3…+4 ночью.

Жары не ждите: стал известен прогноз погоды на май 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Тепло#Дождь#Потепление#Майские#Майские праздники
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