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Целое село затопило в Новосибирской области

Целое село затопило в Новосибирской области

2 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI
В Кыштовском районе из-за подъема уровня реки Майзас в качестве средства приходится использовать лодки, сообщают местные жители.
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за подъема реки в Новосибирской области
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В Новосибирской области жители села Верх-Майзас Кыштовского района вынуждены перемещаться по населенному пункту исключительно с помощью лодок. В конце апреля областное управление МЧС предупредило население о возможном подъеме воды в реке Майзас до 790 сантиметров, при критической отметке 775 см.

В соцсетях появилось видео посещения сельчанами своего дома. Люди спокойно подплыли к воротам на лодке и осмотрели усадьбу, сравнив ландшафт с Венецией.

Издание «Правда Севера» сообщает, что уровень Майзаса ежедневно понижается на 7-10 сантиметров, а вот в Таре продолжает расти. Судя по темному оттенку, в Кыштовский район пришла вода из реки Васюган.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирская область#Кыштовский район#Верх-Майзас#Река Майзас#Венеция#Тара#Лодки
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