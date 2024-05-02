Целое село затопило в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Новосибирской области жители села Верх-Майзас Кыштовского района вынуждены перемещаться по населенному пункту исключительно с помощью лодок. В конце апреля областное управление МЧС предупредило население о возможном подъеме воды в реке Майзас до 790 сантиметров, при критической отметке 775 см.
В соцсетях появилось видео посещения сельчанами своего дома. Люди спокойно подплыли к воротам на лодке и осмотрели усадьбу, сравнив ландшафт с Венецией.
Издание «Правда Севера» сообщает, что уровень Майзаса ежедневно понижается на 7-10 сантиметров, а вот в Таре продолжает расти. Судя по темному оттенку, в Кыштовский район пришла вода из реки Васюган.