Целое село затопило в Новосибирской области

В Новосибирской области жители села Верх-Майзас Кыштовского района вынуждены перемещаться по населенному пункту исключительно с помощью лодок. В конце апреля областное управление МЧС предупредило население о возможном подъеме воды в реке Майзас до 790 сантиметров, при критической отметке 775 см.