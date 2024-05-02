Тысячи пачек контрабандных сигарет «накрыли» таможенники в Новосибирске

В одном из торговых центров в Новосибирске таможенники, совместно с сотрудниками ФСБ, выявили продажу нелегальной продукции сигарет. Курительные изделия не имели соответствующей маркировки, которая в обязательном порядке ставится на территории России. Причем сама маркировка фактически была, но только поддельная.