Тысячи пачек контрабандных сигарет «накрыли» таможенники в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В одном из торговых центров в Новосибирске таможенники, совместно с сотрудниками ФСБ, выявили продажу нелегальной продукции сигарет. Курительные изделия не имели соответствующей маркировки, которая в обязательном порядке ставится на территории России. Причем сама маркировка фактически была, но только поддельная.
Нелегальные сигареты были привезены из Беларуси, Армении и России. Всю табачную продукцию изъяли. Всего было насчитано 7996 пачек.
Стоит отметить, что только с начала 2024 года таможенники изъяли более 26 тысяч пачек сигарет. Все они также не имели акцизные марки.