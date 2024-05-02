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Сигареты были нелегальными

Тысячи пачек контрабандных сигарет «накрыли» таможенники в Новосибирске

2 мая 2024, 03:32
Фото: 1MI
Сигареты были нелегальными
Целый склад нелегальных сигарет нашли силовики, о чем сообщили новосибирские таможенники.

В одном из торговых центров в Новосибирске таможенники, совместно с сотрудниками ФСБ, выявили продажу нелегальной продукции сигарет. Курительные изделия не имели соответствующей маркировки, которая в обязательном порядке ставится на территории России. Причем сама маркировка фактически была, но только поддельная.

Нелегальные сигареты были привезены из Беларуси, Армении и России. Всю табачную продукцию изъяли. Всего было насчитано 7996 пачек.

Стоит отметить, что только с начала 2024 года таможенники изъяли более 26 тысяч пачек сигарет. Все они также не имели акцизные марки.

Более центнера насвая с начала года изъяли у прилетевших в Новосибирск людей
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#ФСБ#Сигареты#Таможня#Контрабанда
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