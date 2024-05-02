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Клещи переносят не только энцефалит, но и другие опасные заболевания

За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев

2 мая 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Клещи переносят не только энцефалит, но и другие опасные заболевания
Больше всего клещи свирепствуют в Искитимском районе, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

За последнюю неделю апреля с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 262 жителя Новосибирской области. Из них 42 человека сообщили, что пострадали, находясь на территории Искитимского района. Далее по убывающей следуют Мошковский и Новосибирский районы. В самом Новосибирске опаснее всего находиться в Заельцовском, Ленинском и Советском районах.

В ходе исследований паразитов, которых люди сдали на лабораторный анализ, у двух обнаружены возбудители энцифалита, 27 клещей оказались носителями боррелиоза, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В региональном Минздраве напоминают, что самой действенной защитой от заражения заболеваниями, которые переносят клещи, служит прививка. Причем прививаться можно в течение всего года, главное, поставить последний укол не позднее, чем за две недели до попадания в район, где существует риск быть укушенным.

Прививки в государственных медицинских учреждениях бесплатны, а отказ со ссылкой на истечение неких сроков прививочной кампании неправомерен.

Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона
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#Новосибирск#Новосибирская область#Энцефалит#Клещи#Укус клеща#Прививки
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