За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
За последнюю неделю апреля с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 262 жителя Новосибирской области. Из них 42 человека сообщили, что пострадали, находясь на территории Искитимского района. Далее по убывающей следуют Мошковский и Новосибирский районы. В самом Новосибирске опаснее всего находиться в Заельцовском, Ленинском и Советском районах.
В ходе исследований паразитов, которых люди сдали на лабораторный анализ, у двух обнаружены возбудители энцифалита, 27 клещей оказались носителями боррелиоза, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В региональном Минздраве напоминают, что самой действенной защитой от заражения заболеваниями, которые переносят клещи, служит прививка. Причем прививаться можно в течение всего года, главное, поставить последний укол не позднее, чем за две недели до попадания в район, где существует риск быть укушенным.
Прививки в государственных медицинских учреждениях бесплатны, а отказ со ссылкой на истечение неких сроков прививочной кампании неправомерен.