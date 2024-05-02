За неделю клещи искусали более 260 новосибирцев

В региональном Минздраве напоминают, что самой действенной защитой от заражения заболеваниями, которые переносят клещи, служит прививка. Причем прививаться можно в течение всего года, главное, поставить последний укол не позднее, чем за две недели до попадания в район, где существует риск быть укушенным.