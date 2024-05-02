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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

Мужчина ударом ножа убил собутыльника в Новосибирске

За убийство случайного собутыльника накажут жителя Новосибирска

2 мая 2024, 09:41
Фото: Следственный комитет по Новосибирской области

Мужчина ударом ножа убил собутыльника в Новосибирске

Мужчины поссорились по пустяку, но конфликт завершился смертельным ударом ножа, следует из сообщения областного Следственного комитета.

Житель Новосибирска окажется на скамье подсудимых по обвинению в убийстве малознакомого собутыльника. Трагедия произошла в январе нынешнего года в Железнодорожном районе, рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.

Из материалов дела известно, что 47-летний мужчина познакомился со своей жертвой на улице. Слово за слово, и мужчины решили отметить знакомство выпивкой. Обвиняемый предложил устроить застолье в квартире своих знакомых.

В процессе употребления алкоголя мужчины повздорили. Выпитое лишь повысило накал конфликта, и старший из оппонентов, схватив выкидной нож, пырнул своего 27-летнего визави прямо в грудь.

Мужчина от полученной раны умер прямо на чужой кухне.

Дело уже направлено в суд Железнодорожного района для рассмотрения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Суд#Убийство#Железнодорожный район
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