За убийство случайного собутыльника накажут жителя Новосибирска

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Житель Новосибирска окажется на скамье подсудимых по обвинению в убийстве малознакомого собутыльника. Трагедия произошла в январе нынешнего года в Железнодорожном районе, рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона.
Из материалов дела известно, что 47-летний мужчина познакомился со своей жертвой на улице. Слово за слово, и мужчины решили отметить знакомство выпивкой. Обвиняемый предложил устроить застолье в квартире своих знакомых.
В процессе употребления алкоголя мужчины повздорили. Выпитое лишь повысило накал конфликта, и старший из оппонентов, схватив выкидной нож, пырнул своего 27-летнего визави прямо в грудь.
Мужчина от полученной раны умер прямо на чужой кухне.
Дело уже направлено в суд Железнодорожного района для рассмотрения.