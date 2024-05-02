Задержание, изнасилование, романы: чем знаменита Диана Шурыгина

По инсайдерской информации, как комментируют соседи, Гусев заехал в квартиру пару месяцев назад, а его уже "успели возненавидеть". Полицейских туда вызывали несколько раз. Шум из квартиры бизнесмен объяснял сначала новосельем, потом душераздирающем расставанием, а последнюю встречу с Шурыгиной он комментировать не стал. Когда Диана написала объяснительную в участке, ее отпустили через 10 минут.