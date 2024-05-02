Задержание, изнасилование, романы: чем знаменита Диана Шурыгина

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Девушку задержали ночью 30 апреля в квартире, где она находилась с предпринимателем Святославом Гусевым. Как оказалось, полицейских вызвали соседи. Причиной тому стал шум из этой квартиры. В отделение она поехала с двумя знакомыми.
По инсайдерской информации, как комментируют соседи, Гусев заехал в квартиру пару месяцев назад, а его уже "успели возненавидеть". Полицейских туда вызывали несколько раз. Шум из квартиры бизнесмен объяснял сначала новосельем, потом душераздирающем расставанием, а последнюю встречу с Шурыгиной он комментировать не стал. Когда Диана написала объяснительную в участке, ее отпустили через 10 минут.
Диана Шурыгина прославилась в 2016 году. Ее громкая история обошла всю страну. Уроженку Ульяновска якобы изнасиловал знакомый Сергей Семенов. Об этом она рассказала в эфире "Пусть говорят". Тогда хейт обрушился не на насильника девушки, а на нее саму. Ее обвиняли в развратном поведении. Однако самого молодого человека все-таки приговорили к трем годам колонии. Сейчас Сергей женат, он занимается правозащитной деятельностью.
Девушка вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина в 2017 году. Однако брак продлился недолго. Пара развелась. Затем Диана начала встречаться с миллионером Денисом Ребровым. Влюбленные были вместе несколько лет. Тогда девушка оказывалась в рехабе, причем не раз. В 2022 году они расстались.
Девушка является блогером. Она часто путешествует, делает эстетичные фотографии, занимается спортом и рассуждает об отношениях. Также Шурыгина не стесняется выкладывать интимные фото на публику в закрытом ТГ-канале за определенную плату.