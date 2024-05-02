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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Девушка была задержана

Задержание, изнасилование, романы: чем знаменита Диана Шурыгина

2 мая 2024, 10:43
Фото: Диана Шурыгина/ВКонтакте
Девушка была задержана
Диану Шурыгину, известную как героиню скандальных выпусков шоу "Пусть говорят", задержала полиция в Москве. Называем причины и рассказываем о жизни звезды из интернета.

За что задержана Шурыгина

Девушку задержали ночью 30 апреля в квартире, где она находилась с предпринимателем Святославом Гусевым. Как оказалось, полицейских вызвали соседи. Причиной тому стал шум из этой квартиры. В отделение она поехала с двумя знакомыми. 

По инсайдерской информации, как комментируют соседи, Гусев заехал в квартиру пару месяцев назад, а его уже "успели возненавидеть". Полицейских туда вызывали несколько раз. Шум из квартиры бизнесмен объяснял сначала новосельем, потом душераздирающем расставанием, а последнюю встречу с Шурыгиной он комментировать не стал. Когда Диана написала объяснительную в участке, ее отпустили через 10 минут. 

Фото: Диана Шурыгина/ВКонтакте

Как прославилась Шурыгина

Диана Шурыгина прославилась в 2016 году. Ее громкая история обошла всю страну. Уроженку Ульяновска якобы изнасиловал знакомый Сергей Семенов. Об этом она рассказала в эфире "Пусть говорят". Тогда хейт обрушился не на насильника девушки, а на нее саму. Ее обвиняли в развратном поведении. Однако самого молодого человека все-таки приговорили к трем годам колонии. Сейчас Сергей женат, он занимается правозащитной деятельностью. 

Фото: Диана Шурыгина/ВКонтакте

С кем встречалась Шурыгина

Девушка вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина в 2017 году. Однако брак продлился недолго. Пара развелась. Затем Диана начала встречаться с миллионером Денисом Ребровым. Влюбленные были вместе несколько лет. Тогда девушка оказывалась в рехабе, причем не раз. В 2022 году они расстались. 

 

Шурыгина сейчас

Девушка является блогером. Она часто путешествует, делает эстетичные фотографии, занимается спортом и рассуждает об отношениях. Также Шурыгина не стесняется выкладывать интимные фото на публику в закрытом ТГ-канале за определенную плату. 

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