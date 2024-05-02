Завод «Москвич» исключил возможность банкротства

В ответ на это представители «Москвича» подали кассационную жалобу, после чего суд приостановил процесс взыскания. В настоящее время у компании Silver Basis нет оснований для подачи заявления о признании автозавода финансово несостоятельным. Соответствующее сообщение от АО МАЗ «Москвич» опубликовано на сайте «Федресурс».