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Завод «Москвич» исключил возможность банкротства

Завод «Москвич» исключил возможность банкротства

2 мая 2024, 07:30
Фото: 1MI
Компания Silver Basis Investment Development Company из Гонконга планирует подать иск в суд о признании автозавода «Москвич» банкротом, сообщает «Федресурс». Однако представители завода утверждают, что у гонконгской компании нет оснований для такого обращения.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал автомобильный завод «Москвич» выплатить компании Silver Basis задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в 123,7 тысячи евро. Эти долги возникли еще в 2020 году, когда московский автомобильный завод принадлежал Renault, пишут «Новые Известия».

Автозавод имеет возможность обжаловать решение суда до 3 июня 2024 года. Однако компания Silver Basis решила не ждать этой даты и принудительно требует исполнения судебного решения, заявляя о намерении признать «Москвич» банкротом якобы из-за неуплаты долга.

В ответ на это представители «Москвича» подали кассационную жалобу, после чего суд приостановил процесс взыскания. В настоящее время у компании Silver Basis нет оснований для подачи заявления о признании автозавода финансово несостоятельным. Соответствующее сообщение от АО МАЗ «Москвич» опубликовано на сайте «Федресурс».

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