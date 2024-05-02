Завод «Москвич» исключил возможность банкротства

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал автомобильный завод «Москвич» выплатить компании Silver Basis задолженность в размере 2,4 млн евро и неустойку в 123,7 тысячи евро. Эти долги возникли еще в 2020 году, когда московский автомобильный завод принадлежал Renault, пишут «Новые Известия».
Автозавод имеет возможность обжаловать решение суда до 3 июня 2024 года. Однако компания Silver Basis решила не ждать этой даты и принудительно требует исполнения судебного решения, заявляя о намерении признать «Москвич» банкротом якобы из-за неуплаты долга.
В ответ на это представители «Москвича» подали кассационную жалобу, после чего суд приостановил процесс взыскания. В настоящее время у компании Silver Basis нет оснований для подачи заявления о признании автозавода финансово несостоятельным. Соответствующее сообщение от АО МАЗ «Москвич» опубликовано на сайте «Федресурс».