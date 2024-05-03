Актуальность видео затопленного села опровергли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Новосибирской области глава администрации Кыштовского района Николай Шипчин утверждает, что видеозапись, запечатлевшая подтопленное село Верх-Майзасс, не соответствует действительности. Ролик был опубликован в четверг, 2 мая, в ВК, сообщает Сибкрай.
Николай Шипчин уточнил, что «перелив» связывающей несколько домов дороги действительно был, но показанный на видео дом уже несколько лет как нежилой — хозяева переехали в райцентр. Сейчас, по словам чиновника, вода идет на убыль, и единственная проблема — размокшие дороги.
Слова Шипчина подтвердила и врио руководителя Верх-Майзасского сельсовета Светлана Чебыкина. Женщина заявила, что это видео снято до 22 апреля у заброшенного дома, а сейчас в населенном пункте обстановка с паводком спокойная и под контролем.