Актуальность видео затопленного села опровергли в Новосибирской области

Николай Шипчин уточнил, что «перелив» связывающей несколько домов дороги действительно был, но показанный на видео дом уже несколько лет как нежилой — хозяева переехали в райцентр. Сейчас, по словам чиновника, вода идет на убыль, и единственная проблема — размокшие дороги.