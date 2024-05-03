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Актуальность видео затопленного села опровергли в Новосибирской области

Актуальность видео затопленного села опровергли в Новосибирской области

3 мая 2024, 04:14
Фото: 1MI
Власти Кыштовского района Новосибирской области рассказали, что жилые дома в селе Верх-Майзасс вода не подтапливала, сообщил глава местной администрации.

В Новосибирской области глава администрации Кыштовского района Николай Шипчин утверждает, что видеозапись, запечатлевшая подтопленное село Верх-Майзасс, не соответствует действительности. Ролик был опубликован в четверг, 2 мая, в ВК, сообщает Сибкрай.

Николай Шипчин уточнил, что «перелив» связывающей несколько домов дороги действительно был, но показанный на видео дом уже несколько лет как нежилой — хозяева переехали в райцентр. Сейчас, по словам чиновника, вода идет на убыль, и единственная проблема — размокшие дороги.

Слова Шипчина подтвердила и врио руководителя Верх-Майзасского сельсовета Светлана Чебыкина. Женщина заявила, что это видео снято до 22 апреля у заброшенного дома, а сейчас в населенном пункте обстановка с паводком спокойная и под контролем.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Вода#Паводок#Подтопление#Дома
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