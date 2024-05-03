Бобр спровоцировал пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В Новосибирске недалеко от дамбы ГЭС мужчина помог перейти через оживленную автодорогу дикому бобру. Видео происшествия моментально распространилось в местных пабликах, но оказалось, что при встрече с этим животным нужно быть начеку.
Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирска, бобров в регионе и даже в черте мегаполиса можно встретить часто. Определенную опасность для человека представляют выкопанные ими ходы в норы, в которые можно провалиться и повредить конечности. Если вы видите, что берег водоемы кем-то изрыт — есть риск провалиться там в нору высотой с человека. Если же при этом человек побеспокоит хозяев норы, то они могут отреагировать на это весьма агрессивно.
В то же время зоологи считают бобров мирными животными. Чтобы зря их не злить, не стоит подходить к зверю ближе, чтобы погладить. Не пугайте его фотоаппаратом со вспышкой и не пытайтесь накормить. Лучше всего просто подождать, когда бобр уйдет или уплывет восвояси.
Если все-таки бобр вас укусил, рану нужно самостоятельно обеззаразить и немедленно обратиться к медику.