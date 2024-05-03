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Бобр спровоцировал пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске

Бобр спровоцировал пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске

3 мая 2024, 04:53
Фото: 1MI
Новосибирец помог дикому бобру перебраться через проезжую часть в окрестностях ГЭС, видео распространилось в соцсетях.

В Новосибирске недалеко от дамбы ГЭС мужчина помог перейти через оживленную автодорогу дикому бобру. Видео происшествия моментально распространилось в местных пабликах, но оказалось, что при встрече с этим животным нужно быть начеку.

Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирска, бобров в регионе и даже в черте мегаполиса можно встретить часто. Определенную опасность для человека представляют выкопанные ими ходы в норы, в которые можно провалиться и повредить конечности. Если вы видите, что берег водоемы кем-то изрыт — есть риск провалиться там в нору высотой с человека. Если же при этом человек побеспокоит хозяев норы, то они могут отреагировать на это весьма агрессивно.

В то же время зоологи считают бобров мирными животными. Чтобы зря их не злить, не стоит подходить к зверю ближе, чтобы погладить. Не пугайте его фотоаппаратом со вспышкой и не пытайтесь накормить. Лучше всего просто подождать, когда бобр уйдет или уплывет восвояси.

Если все-таки бобр вас укусил, рану нужно самостоятельно обеззаразить и немедленно обратиться к медику.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Животные#Происшествие#Агрессия#Дамба ГЭС#Бобр
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