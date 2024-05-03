Бобр спровоцировал пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске

Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирска, бобров в регионе и даже в черте мегаполиса можно встретить часто. Определенную опасность для человека представляют выкопанные ими ходы в норы, в которые можно провалиться и повредить конечности. Если вы видите, что берег водоемы кем-то изрыт — есть риск провалиться там в нору высотой с человека. Если же при этом человек побеспокоит хозяев норы, то они могут отреагировать на это весьма агрессивно.