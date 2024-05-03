Четыре дороги перекрыты в Новосибирской области из-за паводка

Так, в Кыштовском районе из-за размыва дороги перекрыт участок трассы Н-1719 — «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“. В этом же районе возникают трудности на дороге Н-1705 — „155 км а/д „К-02“ — Сергеевка-Воскресенка», из-за разрушенной водопропускной трубы, хотя перелива воды нет. В то же время дорога Н-1702 — «Кыштовка — Малокрасноярка» полностью недоступна из-за воды, переливающейся через проезжую часть. Глубина проникновения воды в этом месте достигает одного метра, и ТУАД ввела временное ограничение для всех видов транспорта.