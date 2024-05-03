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Четыре дороги перекрыты в Новосибирской области из-за паводка

Четыре дороги перекрыты в Новосибирской области из-за паводка

3 мая 2024, 06:32
Фото: 1MI
На дорогах Новосибирской области возникли проблемы из-за паводков: в Северном и Кыштовском районах закрыты четыре дороги, а на одной из них проезд затруднен, предупредили в ТУАД.

Так, в Кыштовском районе из-за размыва дороги перекрыт участок трассы Н-1719 — «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“. В этом же районе возникают трудности на дороге Н-1705 — „155 км а/д „К-02“ — Сергеевка-Воскресенка», из-за разрушенной водопропускной трубы, хотя перелива воды нет. В то же время дорога Н-1702 — «Кыштовка — Малокрасноярка» полностью недоступна из-за воды, переливающейся через проезжую часть. Глубина проникновения воды в этом месте достигает одного метра, и ТУАД ввела временное ограничение для всех видов транспорта.

В Северном районе ситуация похожая: на участке трассы Н-2303 «Северное — Биаза — гр. Кыштовского района» с км 48+900 до км 69+012 действует временное ограничение, вызванное талыми водами.

Кроме того, перекрыта часть трассы Н-2310 «129 км а/д К-26 — Ударник» в Северном районе, из-за того что проезжая часть оказалась подтопленной, а земляное полотно частично разрушено.

Действие ограничительных мер сохранится до завершения паводка и восстановления дороги. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.

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