Четыре дороги перекрыты в Новосибирской области из-за паводка

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Так, в Кыштовском районе из-за размыва дороги перекрыт участок трассы Н-1719 — «Новоложниково — Бакейка — 35 км а/д „Н-1702“. В этом же районе возникают трудности на дороге Н-1705 — „155 км а/д „К-02“ — Сергеевка-Воскресенка», из-за разрушенной водопропускной трубы, хотя перелива воды нет. В то же время дорога Н-1702 — «Кыштовка — Малокрасноярка» полностью недоступна из-за воды, переливающейся через проезжую часть. Глубина проникновения воды в этом месте достигает одного метра, и ТУАД ввела временное ограничение для всех видов транспорта.
В Северном районе ситуация похожая: на участке трассы Н-2303 «Северное — Биаза — гр. Кыштовского района» с км 48+900 до км 69+012 действует временное ограничение, вызванное талыми водами.
Кроме того, перекрыта часть трассы Н-2310 «129 км а/д К-26 — Ударник» в Северном районе, из-за того что проезжая часть оказалась подтопленной, а земляное полотно частично разрушено.
Действие ограничительных мер сохранится до завершения паводка и восстановления дороги. Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками.