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Здание — образец кирпичной городской дорекволюционной застройки

Дом-памятник бывшей мясохладобойни отреставрируют в Новосибирске

3 мая 2024, 06:13
Фото: 2GIS
Здание — образец кирпичной городской дорекволюционной застройки
Реставрация кирпичного здания постройки начала 20 века начнется в текущем году, сообщили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Реставрация бывшего жилого дома мясохладобойни в Заельцовском районе Новосибирска по адресу Сухарная, 70/1 начнется в 2024 году. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время арендатором под научным руководством государственного автономного учреждения Новосибирской области „Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области“ ведется разработка научно-проектной документации на проведение 1 этапа ремонтно-реставрационных работ», — говорится в ответе региональной инспекции по охране объектов культурного наследия на запрос редакции Atas.Info.

До конца текущего года планируется установка новых окон, дверей и ремонт кровли. Будут смонтированы системы отопления и электроснабжения, отремонтировано ограждение, а территория, примыкающая к зданию, «частично благоустроена», сообщили в ведомстве.

Полностью все реставрационные работы должны быть завершены к октябрю 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе краеведческой экскурсии были обнаружены следы разграбления памятника вандалами.

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Памятник#Реставрация
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