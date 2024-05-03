Дом-памятник бывшей мясохладобойни отреставрируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Реставрация бывшего жилого дома мясохладобойни в Заельцовском районе Новосибирска по адресу Сухарная, 70/1 начнется в 2024 году. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
«В настоящее время арендатором под научным руководством государственного автономного учреждения Новосибирской области „Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области“ ведется разработка научно-проектной документации на проведение 1 этапа ремонтно-реставрационных работ», — говорится в ответе региональной инспекции по охране объектов культурного наследия на запрос редакции Atas.Info.
До конца текущего года планируется установка новых окон, дверей и ремонт кровли. Будут смонтированы системы отопления и электроснабжения, отремонтировано ограждение, а территория, примыкающая к зданию, «частично благоустроена», сообщили в ведомстве.
Полностью все реставрационные работы должны быть завершены к октябрю 2027 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в ходе краеведческой экскурсии были обнаружены следы разграбления памятника вандалами.