Экочеллендж в соцсетях: ИИ создаст образы участников акции «Вода России»

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Одна из ключевых задач ежегодной весенней акции, которая проводится с 2014 года по всей стране, — экологическое просвещение жителей российских регионов.
Добровольцы занимаются очисткой озер, рек и их берегов от мусора, накопившегося за зимние месяцы. Массовые субботники, проводимые ежегодно в рамках акции, объединяют российских волонтеров всех регионов. В течение десяти лет участниками акции стали более 9,5 млн человек.
В акции этого года будет участвовать искусственный интеллект. Медиагруппа «КП» и российские волонтеры проведут челлендж в популярных соцсетях РФ — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ будет анализировать фотографии волонтеров и соотносить их с реками и озерами России, в результате чего будут созданы изображения, на которых участник мероприятия предстанет в образе одного из водоемов страны, сообщает «Комсомольская Правда».
Пользователям соцсетей, фото которых сгенерирует ИИ в рамках челленджа, будет предложено разместить посты на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторы самых оригинальных публикаций, которые наберут максимум лайков и репостов в соцсетях, получат возможность лично насладиться красотой родной природы. Победитель отправится в путешествие на Алтай.
Всероссийская акция «Вода России» — одно из крупнейших добровольческих мероприятий в Российской Федерации. С момента запуска первой акции миллионы добровольцев очистили от мусора десятки тысяч километров берегов водоемов во всех регионах России.