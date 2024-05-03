Экочеллендж в соцсетях: ИИ создаст образы участников акции «Вода России»

В акции этого года будет участвовать искусственный интеллект. Медиагруппа «КП» и российские волонтеры проведут челлендж в популярных соцсетях РФ — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ будет анализировать фотографии волонтеров и соотносить их с реками и озерами России, в результате чего будут созданы изображения, на которых участник мероприятия предстанет в образе одного из водоемов страны, сообщает «Комсомольская Правда».