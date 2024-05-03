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Экочеллендж в соцсетях: ИИ создаст образы участников акции «Вода России»

Экочеллендж в соцсетях: ИИ создаст образы участников акции «Вода России»

3 мая 2024, 19:07
Фото: Изображение Midjourney
В пятницу, 3 мая, в России в рамках мероприятий федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов нацпроекта «Экология» стартовал экочеллендж, организованный волонтерами всероссийской акции по уборке берегов «Вода России» при содействии КП.

Одна из ключевых задач ежегодной весенней акции, которая проводится с 2014 года по всей стране, — экологическое просвещение жителей российских регионов.

Добровольцы занимаются очисткой озер, рек и их берегов от мусора, накопившегося за зимние месяцы. Массовые субботники, проводимые ежегодно в рамках акции, объединяют российских волонтеров всех регионов. В течение десяти лет участниками акции стали более 9,5 млн человек.

В акции этого года будет участвовать искусственный интеллект. Медиагруппа «КП» и российские волонтеры проведут челлендж в популярных соцсетях РФ — «Одноклассники» и «ВКонтакте». ИИ будет анализировать фотографии волонтеров и соотносить их с реками и озерами России, в результате чего будут созданы изображения, на которых участник мероприятия предстанет в образе одного из водоемов страны, сообщает «Комсомольская Правда».

Пользователям соцсетей, фото которых сгенерирует ИИ в рамках челленджа, будет предложено разместить посты на тему «Почему чистые берега — это важно». Авторы самых оригинальных публикаций, которые наберут максимум лайков и репостов в соцсетях, получат возможность лично насладиться красотой родной природы. Победитель отправится в путешествие на Алтай.

Всероссийская акция «Вода России» — одно из крупнейших добровольческих мероприятий в Российской Федерации. С момента запуска первой акции миллионы добровольцев очистили от мусора десятки тысяч километров берегов водоемов во всех регионах России.

#Общество
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