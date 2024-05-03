Гадюки в Новосибирской области: где живут, чем опасны и что делать при укусе

Обыкновенная гадюка, пожалуй, самая распространенная змея в России. Ее размеры достигают не более 50-60 см. Да, это животное ядовитое, но вот быть укушенным ей — кажется чем-то нереальным. Если она увидит человека, то сама поспешит сбежать с места встречи. Нападают гадюки только в крайнем случае. Например, если на нее сесть, наступить или взять в руки. Эти рептилии очень экономны, поэтому яд свой они берегут.