Гадюки в Новосибирской области: где живут, чем опасны и что делать при укусе

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Обыкновенная гадюка, пожалуй, самая распространенная змея в России. Ее размеры достигают не более 50-60 см. Да, это животное ядовитое, но вот быть укушенным ей — кажется чем-то нереальным. Если она увидит человека, то сама поспешит сбежать с места встречи. Нападают гадюки только в крайнем случае. Например, если на нее сесть, наступить или взять в руки. Эти рептилии очень экономны, поэтому яд свой они берегут.
Гадюки начинают активничать весной, после зимнего сна. Они впадали в спячку, а теперь выползают из своих укрытий, чтобы найти пропитание, партнера и новое место жительства. Когда греет солнышко, они могут лежать на камнях, тропинках или бревнах.
Змеи любят жить в сырой среде. Чаще всего их можно встретить на севере региона, у Васюганских болот. Чем дальше от города к западу, тем этих животных больше. Например, змей можно встретить в Колыванском районе, в поселке Красный Яр, у сел Черный Мыс и Новотроицкое, и в Коченево.
Во-первых, не паникуйте! Яд змеи опасен, но не смертельный. Смертность от укусов змей составляет менее 1%. Самое важное после укуса — немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Если это сделать в течение 30-60 минут после укуса, будет возможно ввести сыворотку, которая поможет смягчить последствия отравления ядом.
Прежде всего, необходимо ознакомиться с запретами:
Что следует сделать: