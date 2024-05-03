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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Гадюки могут укусить в крайних случаях

Гадюки в Новосибирской области: где живут, чем опасны и что делать при укусе

3 мая 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
Гадюки могут укусить в крайних случаях

Стали известны места обитания гадюк в Новосибирской области

Наступила весна. Снег уже практически сошел, а это значит, что с приходом тепла в Новосибирской области активизируются гадюки. Рассказываем, где живут змеи и стоит ли их бояться.

Гадюка. Чем опасно животное?

Обыкновенная гадюка, пожалуй, самая распространенная змея в России. Ее размеры достигают не более 50-60 см. Да, это животное ядовитое, но вот быть укушенным ей — кажется чем-то нереальным. Если она увидит человека, то сама поспешит сбежать с места встречи. Нападают гадюки только в крайнем случае. Например, если на нее сесть, наступить или взять в руки. Эти рептилии очень экономны, поэтому яд свой они берегут.

Гадюки не столь опасныГадюки не столь опасны
Гадюки не столь опасны
Фото: Изображение Midjourney

Когда активизируются гадюки

Гадюки начинают активничать весной, после зимнего сна. Они впадали в спячку, а теперь выползают из своих укрытий, чтобы найти пропитание, партнера и новое место жительства. Когда греет солнышко, они могут лежать на камнях, тропинках или бревнах.

 

Где встречаются гадюки в Новосибирской области

Змеи любят жить в сырой среде. Чаще всего их можно встретить на севере региона, у Васюганских болот. Чем дальше от города к западу, тем этих животных больше. Например, змей можно встретить в Колыванском районе, в поселке Красный Яр, у сел Черный Мыс и Новотроицкое, и в Коченево.

Инструкция при укусеИнструкция при укусе
Инструкция при укусе
Фото: Изображение Midjourney

Если вас все-таки укусила змея

Во-первых, не паникуйте! Яд змеи опасен, но не смертельный. Смертность от укусов змей составляет менее 1%. Самое важное после укуса — немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение. Если это сделать в течение 30-60 минут после укуса, будет возможно ввести сыворотку, которая поможет смягчить последствия отравления ядом.

 

Первая помощь при укусе змеи

 

Прежде всего, необходимо ознакомиться с запретами:

  • Не прижигайте рану каким-либо способом (зеленкой, йодом, огнем).
  • Не разрезайте рану.
  • Не принимайте алкоголь. Рекомендуется также избегать курения и воздействия вредных веществ на организм.
  • Не накладывайте жгут. Хотя он может остановить кровь, это может привести к некрозу тканей в месте укуса.

 

Что следует сделать:

  • Попытайтесь в первые 10 минут после укуса уменьшить количество яда в ране. Это можно сделать с помощью стеклянной посуды (стакана, банки), используя принцип медицинских банок (сосуд переворачивается вверх дном, а затем спичкой или зажигалкой удаляется кислород, после чего сосуд размещается на месте укуса). Также можно попытаться высосать яд ртом, выплевывая его сразу после каждого движения. Однако это следует делать только при полной уверенности в отсутствии ран во рту и чтобы яд не попал в кровь высасывающего. Тем не менее, даже в этом случае возможно онемение полости рта.
  • Снимите кольца, браслеты, обувь (если укус был на ноге), а также тесную одежду. Это необходимо, чтобы избежать передавливания отекшей конечности.
  • Дайте пострадавшему обильное, желательно сладкое питье.
  • Если это возможно, принимайте антигистаминные препараты и обезболивающее средство.
  • Если укус был в руку или ногу, зафиксируйте конечность. Чем меньше двигается поврежденная часть тела, тем медленнее распространяется яд по организму.
  • Наложите повязку и доставьте пострадавшего в больницу.
Змеи кишат на пляже Обского моря в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Змея#Все материалы авторов
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