Глава новосибирского Краснообска сделал заявление о задержании заместителя

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:54
Яцков заявил, что пока его подчиненный проходит подозреваемым, и делать какие-либо выводы о его виновности рано. Правовую оценку его деятельности могут дать только правоохранительные органы. При этом глава поселка пообещал проверить все проекты, которые курировал Коржов.
Глава Краснообска считает, что чиновник должен «не врать, не воровать, не быть безразличным к проблемам людей». Он заверил, что будет стремиться соблюдать три главных правила в своей работе и те же требования предъявляет к своей команде.
«В работе я не приемлю предательства ни личного, ни предательства общественных интересов», — сказал Олег Яцков.
Между тем, в региональной прокуратуре уточнили, что задержанному предъявлено обвинение, ему грозит лишение свободы до 12 лет и штраф — сумма взятки, умноженная на 60.
Коржов Евгений Анатольевич родился 9 июля 1982 года. Окончил СГУГиТ. Стал заместителем главы р. п. Краснообск в ноябре 2021 года.