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Хоккеист Илья Морозов продлил контракт с клубом «Сибирь»

Хоккеист Илья Морозов продлил контракт с клубом «Сибирь»

3 мая 2024, 07:26
Фото: ХК «Сибирь»
Хоккеист Илья Морозов продолжит карьеру в родном клубе, он воспитанник новосибирского хоккея, следует из сообщения пресс-службы «Сибири».

Воспитанник новосибирской хоккейной школы, защитник Илья Морозов по обоюдному согласию решил еще на два года продлить контракт с клубом «Сибирь». В прошлом, неудачном для команды сезоне, Морозов набрал девять очков по системе «гол плюс пас» и заблокировал 146 бросков противоборствующей команды.

В 2019 году Морозов в составе молодежной сборной России стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.

К сегодняшнему дню новосибирец провел 372 игры в Континентальной хоккейной лиге: он забил 21 гол и отметился 34 результативными передачами, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь».

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