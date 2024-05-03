Хоккеист Илья Морозов продлил контракт с клубом «Сибирь»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Воспитанник новосибирской хоккейной школы, защитник Илья Морозов по обоюдному согласию решил еще на два года продлить контракт с клубом «Сибирь». В прошлом, неудачном для команды сезоне, Морозов набрал девять очков по системе «гол плюс пас» и заблокировал 146 бросков противоборствующей команды.
В 2019 году Морозов в составе молодежной сборной России стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира.
К сегодняшнему дню новосибирец провел 372 игры в Континентальной хоккейной лиге: он забил 21 гол и отметился 34 результативными передачами, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь».
1 мая поклонники новосибирской «Сибири» узнали имя очередного главного наставника команды.