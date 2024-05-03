Хоккеист Илья Морозов продлил контракт с клубом «Сибирь»

Воспитанник новосибирской хоккейной школы, защитник Илья Морозов по обоюдному согласию решил еще на два года продлить контракт с клубом «Сибирь». В прошлом, неудачном для команды сезоне, Морозов набрал девять очков по системе «гол плюс пас» и заблокировал 146 бросков противоборствующей команды.