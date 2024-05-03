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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Начался ретроградный Плутон — чего еще стоит опасаться новосибирцам

Избегать скопления людей. Идет ретроградный Плутон — чего еще стоит опасаться?

3 мая 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney

Начался ретроградный Плутон — чего еще стоит опасаться новосибирцам

Понятие «ретроградный Меркурий» плотно вошло в нашу жизнь, а вот о ретроградном Плутоне знают лишь посвященные. А зря: эта самая отдаленная от Солнца планета (в 2006 году пониженная до статуса карликовой) оказывает мощное влияние на людей, рассказала Atas.info таролог, астролог Натали Марсакова.

2 мая Плутон в Водолее начал ретроградное движение, и это продлится до 12 октября.

Какие сферы затронет ретроградный Плутон?

Прежде всего, это финансы. С ними нужно быть особенно внимательными. Сюда относятся инвестиции, наследственные дела, завещания, страховки.

В период ретроградного Плутона стоит закрыть все кредиты либо их рефинансировать. Пересмотреть свой кредитный портфель. Нужно отдавать долги, не забывать вовремя и в полной мере платить налоги. Не рекомендуется брать кредиты, особенно первичные. Лучше подождать.

Не рекомендуется бывать в местах большого скопления людей. В этот период возникают неоднозначные реакции, и следует проявлять предусмотрительность.

Из хорошего — наступило прекрасное время для избавления от разного рода зависимостей. Работа с психологом будет особенно эффективна.

Каких знаков коснется ретроградный Плутон?

Стоит иметь в виду, что Плутон особенно активен в начале своего ретродвижения (со 2 мая по 20-е), в конце (конец сентября — начало октября) и при переходе в другой знак (1 сентября Плутон переместится из Водолея в Козерога). Но некоторые люди ощущают ретроградный Плутон особенно сильно. У них может возникнуть опустошение, неуверенность, страхи, конфликтные ситуации в разных сферах.

Прежде всего, ретроградный Плутон окажет сильное воздействие на ранних Водолеев (дни рождения с 20 по 23 января), Тельцов (с 20 по 23 апреля), Львов (рожденных с 22 по 25 июля), Скорпионов (дни рождения с 23 по 25 октября). Эти знаки могут почувствовать заметные изменения. Плутон — это мощный поток энергии. Если у человека период стагнации, то ретроградный Плутон приведет к трансформации, перемены не заставят себя ждать.

Натали Марсакова предупредила, что для точного прогноза нужно смотреть натальную карту человека. Если Плутон соприкасается с личной планетой, влияние будет значимее.

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