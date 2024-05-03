Избегать скопления людей. Идет ретроградный Плутон — чего еще стоит опасаться?

Стоит иметь в виду, что Плутон особенно активен в начале своего ретродвижения (со 2 мая по 20-е), в конце (конец сентября — начало октября) и при переходе в другой знак (1 сентября Плутон переместится из Водолея в Козерога). Но некоторые люди ощущают ретроградный Плутон особенно сильно. У них может возникнуть опустошение, неуверенность, страхи, конфликтные ситуации в разных сферах.