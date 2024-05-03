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Как удалить «затуманенность» фар и еще 4 лайфхака для автомобилиста

Как удалить «затуманенность» фар и еще 4 лайфхака для автомобилиста

3 мая 2024, 11:12
Есть несколько недорогих советов, как решить повседневные проблемы автовладельцев. Давайте рассмотрим пять таких лайфхаков.

Как пишет newkhakasiya.online, существует простой и эффективный способ избавиться от запотевания фар. Достаточно нанести зубную пасту на пластиковую поверхность фары, выдержать некоторое время, затем смыть чистой водой и высушить. Для сохранения эффекта можно использовать полироль для мебели или автомобильный воск.

Еще одной распространенной проблемой в автомобиле является неудобство подстаканников. Ее можно исправить с помощью обуви. Благодаря шнуркам можно регулировать берцы и удерживать стаканы различного размера, а массивная подошва поможет избежать проливания. Этот лайфхак особенно полезен во время долгих поездок, когда важна функциональность.

Если нужно перенести ключи на новый брелок, то можно воспользоваться антистеплером, чтобы без труда разжать жесткие кольца, не повредив ногти.

В холодное время года можно использовать подогреватель сидений, чтобы дольше сохранить тепло еды.

Также можно воспользоваться лаком для ногтей, чтобы временно скрыть сколы и царапины лакокрасочного покрытия. Это будет полезно, если требуется освежить внешний вид автомобиля, не прибегая к дорогостоящему ремонту мелких дефектов кузова.

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