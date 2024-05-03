Как удалить «затуманенность» фар и еще 4 лайфхака для автомобилиста

Еще одной распространенной проблемой в автомобиле является неудобство подстаканников. Ее можно исправить с помощью обуви. Благодаря шнуркам можно регулировать берцы и удерживать стаканы различного размера, а массивная подошва поможет избежать проливания. Этот лайфхак особенно полезен во время долгих поездок, когда важна функциональность.