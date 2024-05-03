Карнавала не будет: причину отмены фейерверков на 9 мая объяснили в мэрии

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
9 мая на территории города отменили все фейерверки. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей, пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска. По той же причине «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет в онлайн-формате.
«На территории города Новосибирска отменены все праздничные фейерверки 09.05.2024 в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей», — ответили Atas.Info.
Сэкономленные средства в администрации пообещали направить на подготовку и проведение Дня города в июне 2024 года.
Ранее мэрия сначала разместила информацию о закупке фейерверка за 753 333 рублей, а потом заявку отменила.