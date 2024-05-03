Карнавала не будет: причину отмены фейерверков на 9 мая объяснили в мэрии

9 мая на территории города отменили все фейерверки. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей, пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска. По той же причине «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет в онлайн-формате.