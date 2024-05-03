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Салют должны были запустить на площадке за НОВАТом вечером 9 мая 2024 года

Карнавала не будет: причину отмены фейерверков на 9 мая объяснили в мэрии

3 мая 2024, 15:34
Фото: 1MI
Салют должны были запустить на площадке за НОВАТом вечером 9 мая 2024 года

Отмену фейерверка над НОВАТом 9 мая объяснили в мэрии Новосибирска

Фейерверк, который должны были запустить в небо вечером 9 мая в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, не состоится. В мэрии объяснили причину отмены.

9 мая на территории города отменили все фейерверки. Сделано это, чтобы обеспечить безопасность в местах массового скопления людей, пояснили Atas.Info в мэрии Новосибирска. По той же причине «Бессмертный полк» в очередной раз пройдет в онлайн-формате.

«На территории города Новосибирска отменены все праздничные фейерверки 09.05.2024 в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления людей», — ответили Atas.Info.

Сэкономленные средства в администрации пообещали направить на подготовку и проведение Дня города в июне 2024 года.

Отменили салют на 9 мая — его должны были запустить за НОВАТом
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Ранее мэрия сначала разместила информацию о закупке фейерверка за 753 333 рублей, а потом заявку отменила.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#9 мая#Фейерверк#Салют#День Победы
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