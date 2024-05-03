Модель из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь в квартире

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Героем выпуска выступил Арсен по кличке «Бронсон». Тренер, рэпер и боксер успел стать отцом двоих детей и развестись. Из-за усов и костюма, похожего на рабочий, ведущие прозвали его «Марио» и «хурмой с усами».
О себе Валерия рассказала, что работала за границей моделью, окончила курсы визажиста, парикмахера, флориста. За это ведущие окрестили ее «курсанткой». Кроме сибирячки, претендентками на свидание с Арсеном стали еще две девушки.
Сначала Арсен осмотрел квартиру Валерии.
«Я думал, здесь будет евроремонт. Мне не очень нравится. Я бы соблюдал какой-нибудь порядок и красоту. Всё грязное», — вынес вердикт Арсен, изучив шкаф с обувью.
«Все чистое, просто немного износилось. Купи мне новые туфли, дорогой», — парировала Валерия.
Затем Арсен стал изучать содержимое шкафов, матрасы и другой текстиль:
«Все мятое, постельное белье нечистое, всё в пыли. В шкафу всё лежит аккуратно, но шкафчик грязный. Зеркало всё в пыли. Диван грязный, ковер конкретно грязный, от таких вещей надо избавляться. Уюта здесь нет».
А вот холодильник, вернее, его содержимое, мужчина одобрил:
«За питанием следит, питается хорошо. Значит, девушка — модель, но не следит за своей хатой. За хатой надо следить в первую очередь», — такой вывод герой сделал по холодильнику, в котором нашел фрукты и овощи.
В итоге первой из кандидаток Арсен исключил именно Валерию.
«Я считаю, что если бы парень выбирал по внешнему виду, а не по квартире, то я уверена, что парень выбрал бы меня», — заявила девушка.
Напомним, ранее девушка участвовала в «Давай поженимся». Сейчас Валерия живет в Москве.