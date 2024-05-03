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Кроме сибирячки, претендентками на свидание с Арсеном стали еще две девушки

Модель из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь в квартире

3 мая 2024, 05:55
Фото: телеканал «Суббота!»
Кроме сибирячки, претендентками на свидание с Арсеном стали еще две девушки
31-летняя модель родом из Новосибирска Валерия Букреева стала участницей шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!». По правилам проекта, главный герой должен выбрать девушку из трех претенденток по ее квартире.

Героем выпуска выступил Арсен по кличке «Бронсон». Тренер, рэпер и боксер успел стать отцом двоих детей и развестись. Из-за усов и костюма, похожего на рабочий, ведущие прозвали его «Марио» и «хурмой с усами».

О себе Валерия рассказала, что работала за границей моделью, окончила курсы визажиста, парикмахера, флориста. За это ведущие окрестили ее «курсанткой». Кроме сибирячки, претендентками на свидание с Арсеном стали еще две девушки.

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Сначала Арсен осмотрел квартиру Валерии.

«Я думал, здесь будет евроремонт. Мне не очень нравится. Я бы соблюдал какой-нибудь порядок и красоту. Всё грязное», — вынес вердикт Арсен, изучив шкаф с обувью.
«Все чистое, просто немного износилось. Купи мне новые туфли, дорогой», — парировала Валерия.

Затем Арсен стал изучать содержимое шкафов, матрасы и другой текстиль:

«Все мятое, постельное белье нечистое, всё в пыли. В шкафу всё лежит аккуратно, но шкафчик грязный. Зеркало всё в пыли. Диван грязный, ковер конкретно грязный, от таких вещей надо избавляться. Уюта здесь нет».
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Арсен назвал себя «романтиком, уличным котярой»
Фото: телеканал «Суббота!»

А вот холодильник, вернее, его содержимое, мужчина одобрил:

«За питанием следит, питается хорошо. Значит, девушка — модель, но не следит за своей хатой. За хатой надо следить в первую очередь», — такой вывод герой сделал по холодильнику, в котором нашел фрукты и овощи.

В итоге первой из кандидаток Арсен исключил именно Валерию.

«Я считаю, что если бы парень выбирал по внешнему виду, а не по квартире, то я уверена, что парень выбрал бы меня», — заявила девушка.
Фото: телеканал «Суббота!»

Напомним, ранее девушка участвовала в «Давай поженимся». Сейчас Валерия живет в Москве.

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