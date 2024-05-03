На взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
По предварительной информации следствия, летом 2022 года заместитель главы администрации, который отвечал за соцвопросы в Краснообске, получил от бизнесмена взятку — 150 тысяч рублей.
За денежное вознаграждение зам должен был поспособствовать тому, чтобы именно с этим предпринимателем администрация заключила договор на изготовление декоративных изделий для благоустройства поселка.
Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в большом размере. Вскоре ему изберут меру пресечения.