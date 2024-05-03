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Зам задержан

На взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области

3 мая 2024, 02:15
Фото: СУ СК по НСО
Зам задержан
Заместитель главы поселка Краснообск попался на взятке: пока он в числе подозреваемых, сообщили в СКР по Новосибирской области.

По предварительной информации следствия, летом 2022 года заместитель главы администрации, который отвечал за соцвопросы в Краснообске, получил от бизнесмена взятку — 150 тысяч рублей.

За денежное вознаграждение зам должен был поспособствовать тому, чтобы именно с этим предпринимателем администрация заключила договор на изготовление декоративных изделий для благоустройства поселка.

Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в большом размере. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Видео: управление ФСБ России по Новосибирской области
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