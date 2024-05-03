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Неисправный чайник погубил жителя Новосибирской области

Неисправный чайник погубил жителя Новосибирской области

3 мая 2024, 13:06
Фото: 1MI
В селе Гжатск Куйбышевского района сломанный электрочайник стал причиной пожара, в котором погиб мужчина, следует из сообщения регионального управления МЧС.

В Куйбышевском районе Новосибирской области в понедельник, 29 апреля, электрочайник спровоцировал пожар, в котором погиб местный житель. Пожарные дознаватели установили, что бытовой прибор был неисправен, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего с 25 апреля и по 1 мая в области зафиксировано 460 пожаров, в которых погиб один, и пострадало шестеро человек. Подавляющее большинство пожаров (420 случаев) произошло из-за неосторожного обращения с открытым пламенем.

В МЧС отметили, что число тревожных вызовов заметно увеличилось в Новосибирском и Мошковском районах, а также в Новосибирске, Бердске и Искитиме.

Например, в четверг, 2 мая, в Новосибирске произошел крупный пожар на складе автозапчастей на улице Станционной.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Мошковский район#Неисправность
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