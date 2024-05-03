Неисправный чайник погубил жителя Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Куйбышевском районе Новосибирской области в понедельник, 29 апреля, электрочайник спровоцировал пожар, в котором погиб местный житель. Пожарные дознаватели установили, что бытовой прибор был неисправен, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Всего с 25 апреля и по 1 мая в области зафиксировано 460 пожаров, в которых погиб один, и пострадало шестеро человек. Подавляющее большинство пожаров (420 случаев) произошло из-за неосторожного обращения с открытым пламенем.
В МЧС отметили, что число тревожных вызовов заметно увеличилось в Новосибирском и Мошковском районах, а также в Новосибирске, Бердске и Искитиме.
Например, в четверг, 2 мая, в Новосибирске произошел крупный пожар на складе автозапчастей на улице Станционной.