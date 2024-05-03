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Отправить мужчин-охотников на СВО предложили в Новосибирской области

Отправить мужчин-охотников на СВО предложили в Новосибирской области

3 мая 2024, 11:43
Фото: 1MI
Создать отряд из охотников для участия в борьбе с дронами предложил сотрудник министерства природных ресурсов Новосибирской области.

Сотрудник пресс-службы министерства природных ресурсов Новосибирской области Кирилл Цветков предложил задействовать любителей охоты в борьбе с дронами на границах России. Необычное предложение Цветков высказал на заседании в министерстве, где обсуждались сроки открытия весеннего охотничьего сезона в регионе.

«Я постоянно слышу, что охотники называют себя главными защитниками, и они со своими навыками меткой стрельбы первыми встретят врага. Я и предложил: давайте создадим команду от Новосибирской области, которая будет бороться с дронами на границе?» — рассказал Кирилл Цветков, участвуя в опубликованном в телеграм-канале Минприроды подкасте.

Неожиданное предложение сотрудника пресс-службы вызвало, по его словам, замешательство среди представителей охотничьего сообщества.

Цветков уточнил, что он своим предложением вовсе не хотел никого обескуражить.

«Я просто хотел отреагировать на аргумент, что увлечение охотой помогает обучить определенную категорию населения обращению с оружием — так тогда почему бы им не бороться с дронами?» — заявил сотрудник министерства.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Минприроды#Дроны#Охотники#Оружие
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