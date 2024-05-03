Отправить мужчин-охотников на СВО предложили в Новосибирской области

Сотрудник пресс-службы министерства природных ресурсов Новосибирской области Кирилл Цветков предложил задействовать любителей охоты в борьбе с дронами на границах России. Необычное предложение Цветков высказал на заседании в министерстве, где обсуждались сроки открытия весеннего охотничьего сезона в регионе.