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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Посевная кампания началась в Новосибирской области

Посевная кампания началась в Новосибирской области

3 мая 2024, 10:34
Фото: правительство Новосибирской области
Весенне-полевые работы в регионе начались своевременно благодаря отечественной сельхозтехнике, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В регионе идет активный процесс импортозамещения в производстве сельхозтехники.

«Сейчас уже устойчиво работают порядка восьми предприятий, которые изготавливают сельхозтехнику различного уровня, класса и различной направленности. Это посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для нанесения средств защиты растений. Наша совместная работа с производителями позволяет наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой, что особенно актуально в период посевной», — говорит Андрей Шинделов.

Темпы полевых работ в регионе значительно выше прошлогодних. Готовность всех материально-технических ресурсов, необходимых для качественного и своевременного проведения сева, — на высоком уровне. Аграрии региона могут получить государственную поддержку по 43 видам технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь.

Господдержка аграриев идет по двум направлениям. Первое — это возмещение до 50% затрат на приобретение техники и сервис. Второе — скидка до 15% при приобретении сельхозтехники. В 2023 году правительство региона заключило два дополнительных соглашения с Петербургским тракторным заводом и заводом «Ростсельмаш» по предоставлению индивидуальной скидки в 5% для агропредприятий региона. В 2024 году компенсации затрат на приобретение техники и оборудования составят 1,3 млрд рублей. До предприятий уже доведено 748,5 млн рублей.

Помощь аграриям оказывается в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

При приобретении технических средств и оборудования аграрии активно используют механизмы финансовой аренды (лизинг). По сравнению с 2019 годом количество приобретенной техники и оборудования выросло в 1,5 раза. Кроме того, министерство одобрило 663 заявки на субсидию, в 2023 году выплатам подлежали 262 заявки на общую сумму 267,5 млн рублей.

Фото: правительство Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Сельское хозяйство#Посевная
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