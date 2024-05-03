Посевная кампания началась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В регионе идет активный процесс импортозамещения в производстве сельхозтехники.
«Сейчас уже устойчиво работают порядка восьми предприятий, которые изготавливают сельхозтехнику различного уровня, класса и различной направленности. Это посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для нанесения средств защиты растений. Наша совместная работа с производителями позволяет наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой, что особенно актуально в период посевной», — говорит Андрей Шинделов.
Темпы полевых работ в регионе значительно выше прошлогодних. Готовность всех материально-технических ресурсов, необходимых для качественного и своевременного проведения сева, — на высоком уровне. Аграрии региона могут получить государственную поддержку по 43 видам технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь.
Господдержка аграриев идет по двум направлениям. Первое — это возмещение до 50% затрат на приобретение техники и сервис. Второе — скидка до 15% при приобретении сельхозтехники. В 2023 году правительство региона заключило два дополнительных соглашения с Петербургским тракторным заводом и заводом «Ростсельмаш» по предоставлению индивидуальной скидки в 5% для агропредприятий региона. В 2024 году компенсации затрат на приобретение техники и оборудования составят 1,3 млрд рублей. До предприятий уже доведено 748,5 млн рублей.
Помощь аграриям оказывается в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».
При приобретении технических средств и оборудования аграрии активно используют механизмы финансовой аренды (лизинг). По сравнению с 2019 годом количество приобретенной техники и оборудования выросло в 1,5 раза. Кроме того, министерство одобрило 663 заявки на субсидию, в 2023 году выплатам подлежали 262 заявки на общую сумму 267,5 млн рублей.