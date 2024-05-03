Посевная кампания началась в Новосибирской области

Господдержка аграриев идет по двум направлениям. Первое — это возмещение до 50% затрат на приобретение техники и сервис. Второе — скидка до 15% при приобретении сельхозтехники. В 2023 году правительство региона заключило два дополнительных соглашения с Петербургским тракторным заводом и заводом «Ростсельмаш» по предоставлению индивидуальной скидки в 5% для агропредприятий региона. В 2024 году компенсации затрат на приобретение техники и оборудования составят 1,3 млрд рублей. До предприятий уже доведено 748,5 млн рублей.